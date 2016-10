Frank Baru-Cha im ART Stalker - Die Zaubershow für Groß und Klein

Lassen Sie sich am 30. Oktober von Baru-Cha mit seiner Magie in eine Welt des Staunens und der heiteren Entspannung entführen.

Baru-Cha entführt Sie mit seiner Magie in eine Welt des Staunens und der heiteren Entspannung



Augenblicke des Staunens klopfen an die Tür unserer Kinderzeit, als die Welt um uns stets neu war.

Das Erlebnis der Zauberei schließt unser Herz auf und wir betreten einen Raum in uns, der frei ist von den Zwängen im Drehbuch unseres Lebens.

Schweres wird leicht. Festgefahrenes beweglich. Momente des Mensch-Seins, die Spuren hinterlassen.



Die Kunst der Täuschung ist so alt wie die Menschheit selbst.

Im Mittelalter entstand die Tradition der Taschenspieler und Gaukler, die von Stadt zu Stadt zogen und mit Ihren Kuriositäten ganze Zuschauermassen auf die Marktplätze lockten.

Eine Tradition, in der sich auch Baru-Cha, der Zauberer, sieht. Nicht nur mit Illusionen, sondern auch mit jeder Menge Witz und Charme.



Jeder Tag an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (Ch. Chaplin)



Aber hier wie überhaupt, kommt es anders als man glaubt (W. Busch)



http://www.baru-cha.net/barucha.swf



Sonntag 30. Oktober 2016

Beginn 18 Uhr

Vorverkauf: 6,00 Euro, Abendkasse: 8,50 Euro, Schüler/Studenten 3:00 Euro



Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





Kommentare zur Pressemitteilung