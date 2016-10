YOUNG OLD MEN - Americana / Folk / Blues Konzert im ART Stalker

YOUNG OLD MEN feiert Americana-Musik in all ihren Facetten, über Country, Spirituals und Folk Songs bis hin zum Blues. Am 08. November 2016 werden sie live in Berlin Charlottenburg zu hören sein.

Dabei fließen auch Elemente des Funk und Rock mit ein, wenn Nicolas Fahy auf seinem Cello Klangschleifen übereinander schichtet oder improvisiert.

Und dazu kommt natürlich der Jazz, wenn Fabrizio Luccitti auf seiner Gretsch ein Solo spielt.



Ursprünglich von der freien Natur, Canyons, Wüsten und mächtigen Flüssen inspiriert, geht es in den Texten um Cowboys & Vagabunden, Pokerspieler & unerfüllte Liebe.

Die gemeinsame Reise führt uns von Johnny Cash über Hank Williams, Doc Watson und Townes Van Zandt bis hin zu vielen Traditionals – hinzu kommen noch eigene Kompositionen!

Das traditionelle Repertoire ist voll von Gold-Nuggets, die manchmal in Vergessenheit geraten sind. YOUNG OLD MEN lässt sie in neuem Gewand funkeln!!



Nicolas Fahy (cello / vocal)

Nach klassischem Studium am Konservatorium in Frankreich spielte er als Mitglied der Rockband Vera Clouzot fünf Alben ein und trat auf zahlreichen Konzerten auf. Mit der Entscheidung, eigene Songs zu schreiben,wechselte er zunächst zu Jazz und Bossa Nova. Fasziniert von Blues & Country, kommt er auf die Idee, Traditionals wieder aufzugreifen und neu zu interpretieren: die Geburt von Fat Old Sound & von Young Old Men!



Fabrizio Luccitti (guitar / vocals)

Hat moderne Gitarre an der Cherubini Scuola in Rom studiert. Er spielte bei verschiedenen Bands in Italien, wie z.B. Stone Free, Cane Muto, Aftershock und hatte eigene Auftritte auf diversen Festivals, unter anderen das Enzimi Rome Festival und das Avezzano Blues Festival. In seiner Wahlheimat Berlin spielt er auch gerne und oft bei Jam-Sessions.



https://www.facebook.com/yougoldmen/

https://soundcloud.com/nicolas-fahy



Dienstag 08. November 2016

Beginn: 20:30 Uhr

Vorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 €

Studenten: 3,00 €





Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





