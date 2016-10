Die VARIA-Auktion des Kunst- und Auktionshauses Ginhart am Tegernsee am 22. Oktober 2016

Die Freunde ausgesuchter Kunst und Antiquitäten sollten ihr Augenmerk auf die Auktion am 22. Oktober 2016 am Tegernsee richten, wo etliche ausgewählte, seltene Objekte unter den Hammer gelangen werden

NSU Fahrrad "Eilenriede" (1952)

(firmenpresse) - Am 22. Oktober kommen im Auktionshaus Ginhart wieder 360 Lose aus über 10 Kategorien zum Aufruf. Darunter auch dieses Mal wieder Highlights die das Herz des Sammlers höher schlagen lassen.

Mit Los 46 findet sich unter den Bronzen ein wahres Schnäppchen, ein Pantherkopf des französischen Bildhauers Georges Lucien Guyot (1885 Paris - 1973 ebenda), der mit einem Limit von 350 ? zum Aufruf kommt. Guyot absolvierte zunächst eine Lehre zum Holzschnitzer, später dann eine Weiterbildung an der Kunstschule in Rouen. Zwischen 1906 und 1914 stellte er im Salon der Société des Artistes Francais aus, nach 1920 bei den Indépendants und im Salon d'Automne. Seine Werke erzielten im vergangenen Jahr Preise von bis zu 32.000 ?.

Besondere Raritäten erwarten Sie auch in der Kategorie Varia. Mit Los 190 haben Sie die Chance eine seltene Laterna Magica aus dem 19. Jh. zu erwerben. Dazu gehören auch über 350 Dias mit Fotografien aus Japan, der Südsee, Südostasien oder auch aus dem deutschen Hygiene Museum.

Gleich darauf folgt mit Los 194 ein ganz besonderes Stück für die Liebhaber von alten Motorrädern: Ein NSU Fahrrad "Eilenriede" mit Hilfsmotor aus dem Jahr 1952, einer Wimpelstange samt Nordrhein Westfahlen Wimpel, einem zeitgenössischen Weidekörbchen mit Markill Alu Fahrrad Trinkflasche sowie einem Duplikat der Betriebserlaubnis N. 821 Eilenriede.

Natürlich finden Sie auch in der Herbst-Auktion wieder feinstes Silber, Asiatika, hochkarätigen Schmuck, Gemälde, Porzellan und noch vieles mehr.

Beginn der Auktion ist Samstag 22.Oktober 2016 ab 13:00 Uhr am Steinmetzplatz in Tegernsee.

Die Vorbesichtigung ist von Montag 17.10.2016 bis Freitag 21.10.2016 zwischen 10:00 und 18:00 Uhr möglich.

Walter Ginhart und das Team vom Kunst & Auktionshaus Ginhart freuen sich auf Ihr Kommen.









"Kunst ist der Weg, die Seele zu erfreuen..."



Unter diesem Motto steht das Kunst & Auktionshaus in Tegernsee, Steinmetzplatz 2 - 3, sowie unsere Auktions-Galerie in Rottach-Egern, Nördliche Hauptstraße 6.



Im Kunst & Auktionshaus ist es möglich, Objekte entweder im Frei-Verkauf oder bei einer der vierteljährlich stattfindenden Auktionen zu erwerben. Aus Sammlungs- und Nachlass- Auflösungen stellen wir für Sie die qualitativ hochwertigsten Objekte zusammen, um Ihnen eine reichhaltige und interessante Auswahl in zwei Etagen des Auktionshauses anbieten zu können.



Mit über 30jähriger Erfahrung und durch umfangreiches Wissen um Ursprung, Herstellungsweise und Qualität eines Objektes, ist bei kostenloser Beratung und Einschätzung viel Interessantes darüber zu erfahren. Bringen Sie uns Ihre "Schätze" - Sie sollten keine Scheu haben zu fragen, wenn Sie etwas besitzen, von dem Sie mehr wissen möchten?



Auktionshaus Ginhart

