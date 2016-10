AirGate-Plus: Kompakte Luftschleier-Systeme für alle Ein- und Durchgangsbereiche in Gebäuden.

Durch den Einbau von kompakten AirGate-Plus Luftschleier-Systemen in den Eingangs- und Durchgangsbereichen von Groß- und Einzelhandelsgeschäften, Kauf- und Warenhäusern, Einkaufszentren und Ladenpassagen lassen sich zusätzliche Verkaufs- und Stellflächen gewinnen. Mehr nutzbare Flächen auf gleichem Raum bedeuten: mehr Angebote, mehr Waren, mehr Kunden und mehr Umsatz.

(firmenpresse) - Eingangsportale mit herkömmlichen Luft- und Zugluftschleusen, Doppeltüranlagen und Drehtür-Schleusen benötigen viel Platz. Raumbedarf, der viel kostet und dem Handel für seine eigentliche Funktion und sein Ziel verloren geht: Anbieten, Informieren und Verkaufen.

Mit Hilfe der Luftschleier- bzw. der Kühlschleier- und Kälteschleier-Technik wird im Eingangsbereich von Einkaufszentren, Einzelhandelsgeschäften, Verkaufs-, Lager- und Kühlräumen ein unsichtbarer und kaum spürbarer Luftschleier erzeugt. Eine neben dem Eingang senkrecht stehende Säule produziert einen gleichbleibenden Luftstrom, der wie eine Luftbarriere wirkt und einen Austausch der Innen- und Außenluftmassen sowie ein Eindringen von Insekten und Gerüchen bei weit geöffneter Tür verhindert und Zuglufterscheinungen entgegenwirkt.



In einem Edeka-Markt im bayerischen Großweil wurde erstmals eine neuartige AirGate-Plus-Anlage in Betrieb genommen. Das System hat bereits nach kurzer Zeit zu einer deutlichen Verbesserung des Raumklimas im gesamten Geschäfts- und Verkaufsbereich beigetragen, da unangenehme Zuglufterscheinungen und Gerüche vermieden werden. Außerdem lassen sich im Sommer die kühleren Innenraumtemperaturen von der warmen Außenluft - und im Winter die warme Innenluft von der eisigen Außenluft trennen und das bei nur sehr geringem Energieaufwand - ganz ohne zusätzliche Heiz- oder Kühlaggregate über der Tür oder über dem Tor. Das spart zusätzlich Geld und verringert den Energieverbrauch sowie den CO2-Ausstoß.



Tag für Tag betreten und verlassen mehrere hundert Kunden den Edeka-Markt und die angeschlossene Bäckerei und mit ihnen strömt jedes Mal im Sommer kubikmeterweise Warmluft und im Winter die gleiche Menge an Kaltluft durch die geöffneten Türen in das Ladengeschäft. Die Temperaturunterschiede von der Innen- und der Außenluft betragen im Sommer wie im Winter bis zu 35°C.

Um diesen Wärme-Kälteverlust ausgleichen zu können, liefen bislang im Winter die Heizungen auf Hochtouren und im Sommer zog die warme Außenluft ungehindert in die Verkaufs- und Lagerräume. Die durch die Klimaanlage herabgekühlte Ladenluft musste unentwegt neu produziert werden. Das alles kostete den Ladeninhaber viel Geld.





Bei einem Ladenlokal von über 500 m² Verkaufsfläche treibt das den Energieverbrauch enorm in die Höhe. Die neue Luftschleier-Technik verhindert jetzt diesen Warm- bzw. Kaltluftmassenaustausch, ganz ohne den Einsatz zusätzlicher Geräte.

Das führt dazu, dass die Investitionskosten bei einer Nachrüstung der Luftschleier-Technik bereits nach wenigen Monaten wieder eingefahren werden konnten.

Durch die neue Technik kann Marktinhaber enorm viele Kosten für Strom, für die Heizung im Winter und die Klimaanlage im Sommer einsparen.



„Nicht nur die Kunden sind von der neuen Technik begeistert“, so der Geschäftsinhaber des Edeka-Marktes, Bäckermeister Stefan Luidl, „ auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben es mir gedankt. Sie fühlen sich sehr viel wohler, leiden nicht mehr unter der Zugluft offener Türen oder durch Wärme- oder Kälteeinbruch und auch die krankheitsbedingten Fehlzeiten haben sich seitdem erheblich reduziert“.



Dipl.-Ing. Robert Falk, Entwickler der AirGate-Plus-Luft- und Kühlschleier-Technik, Geschäftsführer der Air-Gate-Plus in Haan, berichtet, dass die Air-Gate-Plus-Luft- und Kühlschleier-Systeme an den größten Toren und den kleinsten Türen der Welt nachgerüstet werden können. „Die größten Tore“, so Robert Falk, „verschließen auf Flughäfen die Hangar und an den Fahrzeughallen von Feuerwehren und Rettungsdiensten die Ein- und Ausfahrten für die Einsatz- und Rettungsfahrzeuge. Dabei ist die jeweilige Säule, die den Luft- bzw. den Kühlschleier erzeugt und wie eine unsichtbare Wand zwischen die Tür- oder Torpfosten aufbaut, mit ihrer 120 mm bzw. den 80 mm starken Welle so kompakt gebaut, dass diese Säule auch nachträglich neben jeden Zu- oder Durchgang vorgebaut werden kann. Der Einbau erfolgt ohne großen Aufwand auch als Nachausrüstung. Der Energiebedarf für den Betrieb der AirGate-Plus-Luft- und Kühlschleier-Systeme ist mit einem Stromverbrauch zwischen 0,2 Kw/h und 1,1 Kw/h äußerst gering“.



In der Regel sich durch den Ein- oder Umbau von Eingangsbereichen in Einkaufszentren und Ladengeschäften zusätzliche Verkaufsfläche, Lagerraum oder Platz für die Warenpräsentrationen gewinnen, denn besonders abgeschirmte Eingangsbereiche (Zugluftschleusen und Doppeleingangsportale entfallen) und die Verkaufsfläche kann nahezu bis an das Eingangsportal herangezogen werden. Mehr nutzbare Fläche bedeute: mehr Ware, mehr Kunden und mehr Umsatz.



Falk betont, dass der Wartungsaufwand für das System zu vernachlässigen sei: „Die Investitionskosten für die Anschaffung, den Einbau sowie für den Betrieb sind durch die Energieeinsparung bereits nach wenigen Monaten wieder ‚eingefahren‘. Außerdem werden für den Betrieb der AirGate-Plus-Luft- und Kühlschleier-Systeme keine zusätzlichen Heiz- oder Kühlsysteme benötigt. Auch das senkt die Energiekosten“.

Der aus Schwelm stammende Entwicklungsingenieur Robert Falk befasst sich seit Jahrzehnten mit der Luft- und Kühlschleier-Technik an Türen, Toren und Durchgängen bei Gebäuden, an Kühlfahrzeugen, Kühlmöbeln und Kältekammern.





Textumfang: 5.560 Zeichen, incl. Leerzeichen

Abdruck frei - Beleg erbeten!



Herausgeber der Presseinformation



AirGate-Plus

Düsseldorfer Straße 111

42781 Haan

Tel 02129 3794225

Fax 02129 3794226

E-Mail info(at)air-gate-plus.de

www.air-gate-plus.de



Haan, 10.10.2016







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.air-gate-plus.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

AirGate-Plus GbR

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.10.2016 - 16:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1409837

Anzahl Zeichen: 6102

Kontakt-Informationen:

Firma: AirGate-Plus GbR

Ansprechpartner: Ralf E. Geiling

Stadt: Haan

Telefon: 02129 3794225



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 10.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 105 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung