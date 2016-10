Zwei Wochen lang die Dominikanische Republik erleben mit flightandtrip.de

(firmenpresse) - Traumurlaub mit Hindernissen?



Vor einem der weiße Traumstrand und das blaue Meer, in der Hand der fruchtige Cocktail, den man auf der Sonnenliege im Palmenschatten genießt. Für die meisten ist ein Urlaub in der Dominikanischen Republik der Traum schlechthin. Und doch bleibt die Reise oft beim Traum: viele möchte ungern zwei Wochen nur in einem Ferienressort herumliegen, die Insel auf eigene Faust zu erkunden erscheint einem aber zu gefährlich oder ist mit viel Planungszeit und Organisation verbunden, die man nicht immer investieren kann.



Mit flightandtrip.de in die Karibik



Die 14-tägige Reisetour "Dominikanische Republik individuell" von flightandtrip.de bietet hierfür die richtige Lösung. Vierzehn Tage lang führen wir die Reisenden jeden Tag an einen neuen spannenden Ort. Sie erkunden die Insel auf dem Mountainbike, springen von Felsen in Naturbecken inmitten der tropischen Landschaft oder reiten auf dem Pferderücken in den Sonnenuntergang. Die ersten sieben Nächte verbringen die Touristen im Strandhotel Velero Beach im Norden der Insel, nur eine halbe Stunde vom Flughafen in Puerto Plata entfernt. Das Hotel liegt direkt am Nationalpark El Choco, der zu den neuesten des Landes gehört. Er erstreckt sich über knapp 80 Quadratkilometer und lädt am sechsten Tag natürlich zu Erkundungstouren mit allen Sinnen ein.



Sehen, was andere nicht zu sehen bekommen



Die folgenden sechs Nächte geht es weiter Richtung Westen in das Chalet Tropical Village, wo die Reisenden in einem echten karibischen Holz-Chalet nächtigen. Beim Planen dieser ganz individuellen Reise ist es uns wichtig, dass die Besucher auch Orte fernab der Touristenströme sehen und einen Einblick in das Leben der Einheimischen bekommen. In diesem zweiten Teil der Reise ist so auch der Besuch einer dominikanischen Schule und einer Zigarrenfabrik eingeplant. Die Touristen genießen einen traditionellen Kaffee, typisch karibisches Essen und haben Gelegenheit sich mit den Bewohnern der Insel auszutauschen, die sie selbstverständlich mit vollster Gastfreundschaft empfangen werden.





Abenteuer oder Einkaufsbummel? Der Urlauber entscheidet!

Die letzten drei Tage stehen zur freien Verfügung, aber auch für diese Tage haben wir von flightandtrip.de uns Gedanken gemacht und geben den Urlaubern wertvolle Tipps auf die Reise mit: ob diese mehr Lust haben, mit der Zipline über den Dschungel zu fliegen oder bei einem Einkaufsbummel Karibikstädtchen zu erkunden?



Der Preis für die vierzehntägige Reise in die Dominikanische Republik liegt bei 1525 Euro. Im Preis sind die Übernachtungen, Flughafentransfer, Tagestouren und professionelle Guides inbegriffen. Tipps zum finden billiger Flüge gibt es auf unserer Webseite.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.flightandtrip.de/reiseangebot/dominikanische-republik-individuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

FlightandTrip

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.10.2016 - 17:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1409839

Anzahl Zeichen: 2807

Kontakt-Informationen:

Firma: FlightandTrip



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 10.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 67 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung