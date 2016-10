Vitabook in Microsoft Cloud Deutschland

Vitabook ist als einer der ersten Services in der Microsoft Cloud Deutschland

Jederzeit Rezepte, Medikamente, Überweisungen und Termine online anfordern.

(firmenpresse) - Hamburg. Vitabook – die Gesundheits-Cloud, die dem Patienten gehört, ist als einer der ersten Dienste in die Microsoft Cloud Deutschland überführt worden. Nach der erfolgreichen Testphase wird vitabook ab sofort alle Cloud Services für deutsche Kunden aus der Microsoft Cloud Deutschland zur Verfügung stellen. Microsoft bietet mit den neuen Cloud-Diensten eine Lösung an, die auf die besonderen Compliance-Anforderungen im Gesundheitswesen, zum Beispiel hinsichtlich der lokalen Datenhaltung, zugeschnitten ist: die Anwenderdaten werden ausschließlich in Deutschland gespeichert. Der Zugang zu den Kundendaten, die in den neuen Rechenzentren gespeichert werden, liegt beim Datentreuhänder, einem unabhängigen Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, das der deutschen Rechtsordnung unterliegt: T-Systems, eine Tochter der Deutschen Telekom. Ohne Zustimmung des Datentreuhänders oder des Kunden hat Microsoft keinerlei Zugang zu Kundendaten.



Die Fokussierung auf sichere und zuverlässige Anwendungen im Gesundheitswesen, die ausschließlich dem Patienten gehören und von ihm alleine gesteuert werden, macht vitabook zu einem der wichtigsten, ersten Anbieter für Lösungen aus der Microsoft Cloud Deutschland: vitabook ist die einzige Cloud für Gesundheitsdaten in Deutschland, die vollständig dem Patienten gehört.



Vitabook verschafft Patienten erstmals eine eigene, digitale Identität im Gesundheitswesen – vergleichbar mit einem Girokonto in Gesundheitsangelegenheiten. Der Patient kann sich von jedem Arzt und jeder Klinik sicher Gesundheitsdaten wie Arzt- und Entlassbrief, Labordaten, Medikationsplan oder Impfpass in sein Gesundheitskonto in seine Cloud senden lassen. Es entsteht damit eine eigene Gesundheitsakte, die der Patient selbst ergänzen und mit den Ärzten, Apotheken und Kliniken seiner Wahl weltweit teilen kann. Patienten können über das vitabook dashboard mit jedem Arzt und jeder Apotheke Folgerezepte, Arzttermine, Medikamente online anfordern und Nachrichten sicher austauschen. Die Daten werden stark verschlüsselt und sind absolut sicher – denn sie liegen in der Microsoft Cloud Deutschland.





Diese rechtsverbindliche Sicherheit wissen über 100.000 Anwender, Ärzte, Apotheken und Kliniken zu schätzen. "Mit der Bereitstellung von vitabook über die Microsoft Cloud Deutschland bietet vitabook besonders im datensensiblen Gesundheitssektor eine Lösung, die ideal auf ihre Bedürfnisse hinsichtlich Compliance, Datenschutz und Datensicherheit optimiert ist", sagt Markus Bönig, Gründer und Geschäftsführer von vitabook.



„Unsere Mission besteht darin, Patienten in Ihrer Selbstbestimmung umfassend zu stärken. Dank vitabook können Patienten so schnell Gesundheitsdaten speichern, wie mit einer Dropbox, so einfach mit Arzt und Apotheke kommunizieren wie mit Whatsapp und so sicher Gesundheitsdaten verwalten und erhalten, wie mit einem Giro-Konto“, führt Markus Bönig weiter aus.



Vitabook ist der Service-Provider des Bürgers für seine Gesundheitsdaten. Gesundheitsakte, Transaktions- und Kommunikationsplattform – in den Händen des Patienten. Alleine der Patient entscheidet, welche Daten gespeichert werden und wer diese Daten einsehen darf. Darüber hinaus ist vitabook Transaktions-Dienstleister des Patienten, um elektronisch Rezepte, Medikamente, Überweisungen und Termine online anfordern und abwickeln zu können. Schließlich ist vitabook auch eine Kommunikationsplattform, damit die einzelnen Leistungserbringer in dem persönlichen Gesundheitsnetzwerk des Patienten sich sicher und verschlüsselt miteinander austauschen können. Alle deutschen Ärzte, Apotheken und Kliniken sind Teilnehmer. Vitabook ist damit flächendeckend und umfassend einsetzbar.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.vitabook.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Gesundheitsplattform vitabook ist eine Weiterentwicklung der bereits im Jahr 2011 von dem ehemaligen Cisco-Manager Markus Bönig gegründeten Plattform ordermed. Sitz des Unternehmens ist Buchholz in Niedersachsen. Ein interdisziplinär aufgestelltes Team arbeitet an Entwicklung und Vertrieb des Online-Gesundheitskontos, das alleine dem Patienten gehört. Das Unternehmen, das sich als Service-Provider des Bürgers für seine Gesundheitsdaten versteht, ist in Deutschland einzigartig. Mit vitabook werden erstmals alle Gesundheitssektoren in Deutschland über eine patienteneigene Cloud miteinander vernetzt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Ordermed GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Ansprechpartner für weiterführende Informationen:

ordermed GmbH

Markus Bönig • Alsterdorfer Markt 6 • 22297 Hamburg • Tel.: +49 40-53798-1501

E-Mail: markus.boenig(at)ordermed.com

Website: www.vitabook.de



Datum: 08.10.2016 - 18:43

Sprache: Deutsch

News-ID 1409841

Anzahl Zeichen: 3858

Kontakt-Informationen:

Firma: Ordermed GmbH

Ansprechpartner: Markus Bönig

Stadt: Buchholz in der Nh.

Telefon: 040537981501



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 07.10.2016

Anmerkungen:



Belegexemplar erwünscht.

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.