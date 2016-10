Airborne Wireless Network ernennt Captain Jason de Mos zum Vice President für Business Development und Compliance

(ots) - Airborne Wireless

Network (OTC QB: ABWN) freut sich, bekanntgeben zu können, dass sie

Herrn Jason de Mos zum VP für Business Development und Aviation

Compliance ernannt haben. Das Unternehmen hat mit Herrn Jason de Mos

einen schriftlichen Einstellungsvertrag geschlossen.



Jason de Mos kann auf eine erfolgreiche Karriere in der Luftfahrt

zurückblicken und hat umfangreiche Branchen- und Führungserfahrung.

Als Flugkapitän hat er fast 7000 Flugstunden geleistet. Er verfügt

über ein FAA Certificate als Verkehrsflugzeugführer (Airline

Transport Pilot) und ist ebenfalls ein zertifizierter Fluglehrer.

Darüber hinaus hat er mehrere Organisationen geleitet, unter anderem

nahezu ein Jahrzehnt lang als Chefpilot einer vielbeschäftigten

Flugabteilung.



Mit seiner Erfahrung im Luftverkehrsmanagement und in der

Projektentwicklung wird Jason de Mos seinen reichen Wissensfundus

beisteuern, um das Unternehmen bei der Entwicklung seines Airborne

Wireless Network zu unterstützen.



Herr J. de Mos verfügt über umfassende Erfahrung im Umgang mit

Regierungsbehörden, die für die Flugverkehrbranche zuständig sind.

Durch seinen beruflichen Hintergrund in den Bereichen Zertifizierung,

Compliance, Untersuchung und Flugbetrieb hat Jason de Mos

detaillierte Kenntnisse über die Anforderungen in Bezug auf die

Organisationen FAA, TSA, NTSB und FCC und er verfügt über die

einzigartigen und dringend gebrauchten Qualifikationen, um das

Unternehmen in diesem Bereich zu steuern.



Die Zusage von Herrn J. de Mos für diese Position bei Airborne

Wireless Network erfüllt eine entscheidende Anforderung, die ein

Schlüssel für den Erfolg des Unternehmens ist.



Airborne Wireless Network

www.airbornewirelessnetwork.com

info(at)airbornewirelessnetwork.com

805-583-4302



Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im



Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private

Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beruhen auf

den gegenwärtigen Ansichten und Erwartungen der Unternehmensleitung

und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Sollten sich

die zugrundeliegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder Risiken

oder Unsicherheiten auftreten, können die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten

abweichen.



Risiken und Unsicherheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt

auf, die Verfügbarkeit von Kapital, allgemeine Branchenbedingungen

und Wettbewerb, allgemeine wirtschaftliche Faktoren, die Auswirkungen

der Regulierung der Branche, technologische Fortschritte, neue

Produkte und Patente der Konkurrenz, Herausforderungen in der

Entwicklung neuer Produkte, Herstellungsschwierigkeiten oder

-verzögerungen, Abhängigkeit von der Wirksamkeit der Patente des

Unternehmens sowie das Risiko von Rechtsstreitigkeiten,

einschließlich Patentstreitigkeiten und/oder regulatorischer

Maßnahmen.



