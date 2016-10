BERLINER MORGENPOST: Schmährufe beim Staatsballett / Kommentar von Volker Blech

(ots) - Das Berliner Staatsballett erinnert an den

Zauberlehrling, der seinen Besen nicht mehr in den Griff bekommt. Und

dadurch Unheil auslöst. Bei den Tänzern ist es natürlich kein Besen,

sondern ihr Protest gegen Sasha Waltz, den sie nicht mehr unter

Kontrolle haben. Es wird Stimmung gemacht gegen die künftige

Intendantin Sasha Waltz, für oder gegen den amtierenden Ballettchef

Nacho Duato, andere fordern dessen Vorgänger Vladimir Malakhov

zurück. Die erste Pflicht des künftigen Kultursenators wird es sein,

die Beteiligten an einen Tisch zu bringen. Im Moment scheint es nur

zwei extreme Optionen zu geben: Entweder Sasha Waltz zieht sich

zurück oder sämtliche Tänzer des Staatsballetts werden entlassen.

Zurück bleibt auf jeden Fall ein Scherbenhaufen.



Der ganze Kommentar unter http://www.morgenpost.de/kultur/berlin-k

ultur/article208375981/Schmaehrufe-beim-Staatsballett.html







