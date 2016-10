Kunstraub, Eifersucht, Betrug …

Kunstraub, Eifersucht, Betrug, die Wiener Unterwelt, Leidenschaft und Lüge …, als das erwartet den Leser in dem Thriller „Du lügst dich durch mein Leben“ von Karin Pfolz. Das verspricht Spannung pur.

Buchbeschreibung:

Ein Mordversuch an der Ehefrau. Mitten in Wien.

Doch das ist nur der Anfang von Betrügereien, Lügen, Intrigen, Diebstahl und Attentaten.

Doch wer ist Täter? Wer ist Opfer?

Ist es wirklich so, wie es scheint?

Ein Österreichischer Thriller, der alles bietet. Spannung, ein wenig knisternde Erotik und die Gier nach Macht und Geld.

Schlaflose Nächte sind garantiert.

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

Kommentare zur Pressemitteilung