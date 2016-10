Schauspielerin Schmahl: In jungen Jahren geklaut - Griff in die Portokasse für den Schauspielunterricht

(ots) - Die Film- und Theaterschauspielerin Hildegard

Schmahl ("Agnieszka", "Nirgendwo in Afrika") hat ihre Karriere auch

einigen Diebstählen zu verdanken. Als 16-Jährige habe sie während

ihrer kaufmännischen Lehre bei ihrem Arbeitgeber "ab und zu etwas aus

der Portokasse" unterschlagen, um sich Schauspielunterricht leisten

zu können, verriet die 76-Jährige dem Apothekenmagazin "Senioren

Ratgeber". Sie habe deswegen Gewissensbisse und große Angst gehabt.

"Ich glaube, ich hatte einen Schutzengel - und dass meine Lehrherren

etwas ahnten, aber nichts sagten." Zum Glück habe sie ihren Vater

dazu bewegen können, ihren Lehrlingsvertrag zu lösen. "Und dann

jobbte ich, um die Schauspielausbildung zu finanzieren", so Schmahl.

"Ich bestand die Prüfung und bekam mein erstes Engagement."



