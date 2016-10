MPU Akademie - die qualifizierte Ausbildung zum MPU Berater

(firmenpresse) - Seit 6 Jahren gibt es die MPU Akademie in Augsburg die sich mit der Vorbereitung auf die MPU beschäftigt. Bei der Akademie können sich betroffene Menschen, die Ihren Führerschein wegen Alkohol, Drogen oder Punkten abgeben mussten, auf die MPU vorbereiten lassen. Die Anordnung der MPU wird in der Regel von den Führerscheinstellen bzw. den Landratsämtern ausgesprochen.



Seit 2014 bietet die MPU Akademie nicht nur die Vorbereitung auf die MPU an, sondern bietet auch die Ausbildung zum MPU Berater an. Grundlage der Ausbildung ist das speziell dafür entwickelte 360°-Tree-Coaching® Programm. Diese Programm garantiert eine optimale Vorbereitung der Betroffenen auf Ihre MPU. Die Ausbildung wird ausschließlich im 4-Augen Modus durchgeführt. So ist gewährleistet dass 100% der Konzentration des Ausbilders bei seinem Schützling sind und umgekehrt.



Im Rahmen der Ausbildung, werden sowohl die relevanten rechtlichen als auch die relevanten medizinischen und psychologischen Hintergründe vermittelt. Der Teilnehmer wird in das 360°-Tree-Coaching Programm eingeführt und erfährt zudem einen Einblick in die Werkzeuge zur Anwendung der Leistungsdiagnostik.



Die Ausbildung vermittelt alle notwendigen Bausteine um erfolgreich eine MPU Vorbereitung durchzuführen. Allein das 360°-Tree-Coaching® Programm, welches den roten Faden durch die Beratung darstellt, umfasst 20 Hauptmodule und 4 Zwischenmodule. Der Teilnehmer erhält am Ende der Ausbildung nicht nur ein umfassendes Handbuch zur MPU Vorbereitung, sondern auch ein Zertifikat. Die Ausbildung ist mit einer Dauer von 2 vollen Tagen ein hartes Stück Arbeit für beide Parteien.



Nach der Ausbildung hat der neue Berater ein mal pro Jahr Anspruch auf eine Supervision. Zudem stehen ihm optional weitere Vertiefungsmodule zur Verfügung. Was er immer in Anspruch nehmen kann, ist ein Telefon Coaching mit seinem Master-Trainer, der ihn am Anfang seiner neuen Tätigkeit unterstützen wird.





In diesen Städten ist die MPU Akademie mit Büros zur MPU Vorbreitung vertreten:



MPU Aichach, Steubstraße 3, 86551 Aichach

MPU Augsburg, Johannisgasse 4, 86152 Augsburg

MPU Augsburg, Klausenberg 16, 86199 Augsburg

MPU Bad Wörishofen, Hermann-Aust-Straße 11, 86825 Bad Wörishofen

MPU Dachau, Münchner Str. 23, 85221 Dachau

MPU Dillingen, Königstraße 37/38, 89407 Dillingen

MPU Donauwörth, Spindeltal 5, 86609 Donauwörth

MPU Friedberg, Bahnhofstraße 25, 86316 Friedberg

MPU Fürstenfeldbruck, Niederbronnerweg 5, 82256 Fürstenfeldbruck

MPU Gersthofen, Bahnhofstraße 6, 86368 Gersthofen

MPU Günzburg, Bgm.-Landmann-Platz2, 89312 Günzburg

MPU Jettingen-Scheppach, Hauptstraße 75, 89343 Jettingen-Scheppach

MPU Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 44, 86343 Königsbrunn

MPU Krumbach, Nattenhauser Straße 5, 86381 Krumbach

MPU Landsberg, Waitzinger Wiese 1, 86899 Landsberg am Lech

MPU Mering, Augsburger Straße 23, 86415 Mering

MPU Mindelheim, Maximilianstraße 60, 87719 Mindelheim

MPU München, Frohschammerstraße 14, 80807 München

MPU Neuburg, Franziskanerstr. B 200, 86633 Neuburg an der Donau

MPU Neusäß, Piechlerstraße 3, 86356 Neusäß

MPU Pfaffenhofen, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm

MPU Schrobenhausen, Lenbachstraße 22, 86529 Schrobenhausen



In diesen Städten finden Sie die zertifizierten Partner zur MPU Vorbereitung:



33102 Paderborn, Paderstraße 11 - MPU Paderborn

63500 Seligenstadt, Grabenstraße 23 - MPU Frankfurt am Main

65205 Wiesbaden, Breckenheimerweg 4 - MPU Wiesbaden

69469 Weinheim,Sophienstraße 2 - MPU Mannheim

83071 Stephanskirchen, Dianastraße 8 - MPU Rosenheim

85049 Ingolstadt, Proviantstraße 34 - MPU Ingolstadt

86556 Aichach, Von-Lerchenfeld Straße 4 - MPU Aichach









Die MPU Akademie in Augsburg bietet eine fundierte und professionelle Ausbildung zum MPU Berater an.



Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.