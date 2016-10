Wer rechnen kann, kann sein Fahrverbot anfechten

Bei Rotlicht über eine Ampel gefahren

(firmenpresse) - Fährt man bei Rot über eine Ampel und wird dabei erwischt, erhält man ein Fahrverbot. Unter gewissen Umständen lässt sich das aber umgehen, immer dann wenn sich rechnerisch der Vorworf ausschließen lässt, dass die Ampel schon länger als eine Sekunde auf Rot stand



Laut einem Urteil des Amtsgerichts Köln, auf das der Deutsche Anwaltverein hinweist (Az.: 815 OWi-982 Js 5076/15).



Im vorliegenden Fall bekam eine Frau ein Fahrverbot von 4 Wochen und ein entsprechendes Bußgeld. Zwei Polizisten hatten gesehen wie sie eine rote Ampel überfuhr. Der Vorwurf lautete: Sie habe die Ampel nach über einer Sekunde Rot überfahren.



Die Beschuldigte konnte jedoch dem Gericht nachweisen, dass dem nicht so gewesen ist. Mit Hilfe der Berechnung der genauen Zeit, die sich aus dem Verhältnis vom Abstand zur Linie und der Geschwindigkeit ergibt.



Laut Aussage der Polizisten war die Frau zwei Fahrzeuglängen von der Haltelinie entfernt, als die Ampel umsprang. Das Tempolimit lag bei 70 km/h. Der Wert wurde für die Berechnung angenommen. Mit diesen Angaben konnte ermittelt werden, dass die Ampel beim Überfahren der Linie maximal eine halbe Sekunde Rot gezeigt haben konnte.



Kein Fahrverbot, aber Bußgeld und Punkt



Die Frau wendete damit das drohende Fahrverbot ab. Um ein Bußgeld von 90 Euro und einen Punkt in Flensburg kam sie aber nicht herum.



Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.