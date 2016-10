Casting in München und Köln: Michael Michalsky und Thomas Hayo suchen nach Models für die 12. Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"

Auftakt zur 12. Staffel von "Germany's next Topmodel - by Heidi

Klum": Michael Michalsky und Thomas Hayo suchen in Köln (19. Oktober)

und München (22. Oktober) nach den schönsten Mädchen der Republik.

Heidi Klum: "Via Instagram haben wir schon mehrere Tausend

Online-Bewerberinnen und viele superhübsche Mädchen. Ich bin

gespannt, ob Thomas und Michael auf ihrer Casting-Tour noch schönere

Mädchen entdecken." Michael Michalsky: "Natürlich möchte ich, dass

die Siegerin 2017 wieder aus dem Team Michalsky kommt. Ich lade alle

Mädchen ein, mich vor Ort zu überzeugen." Thomas Hayo: "2017 soll die

Siegerin aus meinem Team kommen. Deshalb freue ich mich auf die

Castings in München und Köln."



Alle Infos zu den Castings finden Sie hier:

http://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/bewerbung



Bei Fragen:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation/PR Entertainment

Felicitas Onnen

Tel. +49 [89] 9507-1176

Felicitas.Onnen(at)ProSiebenSat1.com



Bildredaktion

Susi Lindlbauer

Tel. +49 [89] 9507-1182

Susanne.Lindlbauer(at)ProSiebenSat1.com



