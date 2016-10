Illustre Gästeschar beim BNI-Branchenfrühstück

Die 30 Unternehmer des BNI-Unternehmerteams „Vulcanus“ luden sich Gäste zum Vernetzungs-Frühstück ins Hotel Krone in Dornbirn ein, und über 30 sind dieser Einladung gefolgt. Ein neues Mitglied wurde aufgenommen und fünf langgediente wurden geehrt.

Erfahrungsaustausch beim BNI-Branchenfrühstück

(firmenpresse) - BNI (Business Network International) ist das größte Empfehlungsmarketing-Netzwerk der Welt und es hat auch drei Ableger, sogenannte Chapter, in Vorarlberg. Das größte davon ist „Vulcanus“ in Dornbirn. Dort treffen sich allwöchentlich 30 Unternehmer aus 30 verschiedenen Branchen und erzählen jeweils 60 Sekunden lang, was sie tun und wen sie gerne als Kunden hätten. Zweck der Übung: die anderen empfehlen sie weiter und generieren so Umsätze. Credo von BNI: „Wer gibt, gewinnt!“



Gäste einladen = Netzwerk erweitern



Zum Branchenfrühstück am 6. Oktober wurden konzertiert Gäste eingeladen. Das deklarierte Ziel, ein Gast pro Mitglied, wurde exakt erreicht. Auch das Timing passte: Punkt 7 war Beginn, Schlag 9 Uhr setzte der Schlussapplaus ein. Denn eine der BNI-Spielregeln ist Pünktlichkeit. Ab 9:05 Uhr konnten alle wieder ihren Geschäften nachgehen, Umsatz machen und die Kollegen weiterempfehlen!



Gekommen waren Landschaftsarchitektin Marianne Schrötter-Raid, die Energieexpterten Frank Gmeinder, Christian Nitz und Peter Sonnweber, Thomas Klocker, einer der letzten Drechsler im Land, Flip Clip-Erfinder Egon Heinzle, Lichtplaner Bernd Nagel, Vegi-Wirtin Susi Füssinger-Witschuinig, Bauträger Alois Faißt, Blumenhändlerin Daniela Le Duigou, Feinkost-Manufakteurin Bettina Holderried, Personalentwickler Edgar Huber, Tischler Thomas Ritter, Vermögensberaterin Rosemarie Hopfer-Sinz, Reinigungsspezialist Robert Böhler, HotYoga-Trainerin Hannah Rinnhofer, Sarah Schachenhofer und Thomas Ritter von IUNICUM, Coiffeuse Manuela Mayr, Änderungsschneider Fawad Gholami, Audio-Komprimierer Clemens Par, Mazda-Händler Martin Wohlgenannt, Charlotte Hirt vom Hotel Hirschen, Oliver Steurer von Dobler-Werbetextilien, die IT-Fachleute Wolfram Böhler und Marcel Butterweck, Naturwaren-Händlerin Marie-Christine Michitsch, Stickerin Sabine Bösch-Vogel, Optiker Thomas Jochum von Präg und Elektronik-Händler Christian Gut.



Als neues und damit 31. Mitglied konnte Holz-Ziegel-Häuslebauer Wilfried Flatz inauguriert werden. Für ihre 3jährige Mitgliedschaft wurden Webdesignerin Ulrike Gutkas, Steuerberaterin Michaela Remm, Grafikerin Vera Fechtig, Pilates-Trainerin Beate Luger und Anton Markus Hase (Hase & Kramer) von BNI-Vorarlberg-Chef Harald Peter ausgezeichnet.









Über BNI

BNI® wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in Arcadia (USA) gegründet und ist heute mit über 200.000 Unternehmern, organisiert in 7.300 Unternehmerteams in 69 Ländern auf allen 5 Kontinenten präsent. Das erklärte Ziel: Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen. Zu den wesentlichen Merkmalen der bewährten Plattform zählen: Orientierung an messbaren Ergebnissen, Exklusivität der regional vertretenen Berufssparten, Provisionsfreiheit sowie die jährliche Qualifizierung über Aktivität und Leistung. BNI ist ein absolut neutrales und unabhängiges Unternehmernetzwerk. Jährlich werden 8 Millionen Empfehlungen ausgesprochen und dadurch über 8,6 Milliarden Euro Umsatz generiert.



Über BNI Vulcanus Dornbirn

Das BNI-Chapter Vulcanus in Dornbirn wurde 2013 gegründet. Im Juli 2016 rangierte es auf Rang 66 der über 400 Chapter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In den abgelaufenen 12 Monaten haben sich die 30 Unternehmer/innen gegenseitig über eine Million Euro an Neugeschäft vermittelt. Das wöchentliche Frühstück findet am Donnerstag von 7:00 bis 8:30 Uhr im Hotel Krone in Dornbirn statt. Interessenten können sich bei Schatzmeister Michael Seidl anmelden: seidl.makler(at)aon.at.



Kommentare zur Pressemitteilung