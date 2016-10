Nach zwei erfolgreichen Messetagen am neuen Wirkungsort:

Deutsche Gründer- und Unternehmertage 2016 ziehen positive Bilanz

(ots) - Mit ihren vielfältigen Kontaktmöglichkeiten

zwischen Förderern, Mentoren und Gründungsinteressierten ist die von

der Investitionsbank Berlin (IBB) und der Investitionsbank des Landes

Brandenburg (ILB) veranstaltete deGUT ein Highlight im

Gründerkalender der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Auch am

neuen Messestandort in der ARENA Berlin zog die Leitmesse für Gründer

und junges Unternehmertum in Deutschland wieder rund 6.000

Besucherinnen und Besucher an und konnte damit an die erfolgreichen

Vorjahre anknüpfen.



In der Messehalle boten 130 Aussteller in den vergangenen zwei

Tagen fundiertes Wissen und Beratung. Experten von Banken,

Wirtschaftsverbänden, Kammern und anderen Institutionen informierten

über Finanzierungsmodelle, Versicherungsfragen, Fördermittel,

Marketing, Verkauf, Recht und Personal. Auf dem "Marktplatz" der

Messe berichteten unter anderem die diesjährigen deGUT-Repräsentanten

Fridtjof Detzner (Jimdo), Goedele Matthyssen (Confiserie Felicitas),

Ali Lacin (Sweetstore) und Nadine Reinhold (Agentur LIEBSCHER) aus

ihrer unternehmerischen Praxis. Sehr gefragt waren die kostenlosen

Seminare und Workshops auf der deGUT. Sie gaben Input zu Themen wie

Marktanalyse, Methoden der Entwicklung von Geschäftsideen, Werbung

und PR, Networking oder den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens

im Rahmen der Nachfolge oder als Franchisenehmer.



Bei dem vom Business Angels Club Berlin-Brandenburg e.V. (BACB)

veranstalteten SpeedDating stellten die diesjährigen Finalisten vor

Business Angels und einem begeisterten Publikum in je acht Minuten

ihr Geschäftskonzept vor. Großen Zulauf hatten aber nicht nur diese

Gründerinnen und Gründer, sondern auch diejenigen, die schon

Niederlagen einstecken mussten: "GESCHEITER[T]" hieß die

Veranstaltung, bei der Unternehmer erzählten, was sie aus

Misserfolgen gelernt haben.





Die deGUT wird gefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft,

Technologie und Forschung in Berlin und dem Ministerium für

Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg aus Mitteln der Länder

und des Europäischen Sozialfonds. Schirmherr ist der Bundesminister

für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel.



Die nächste deGUT findet am 13. und 14. Oktober 2017 statt.







