Golf Stars in Antalya

Tiger Woods und Rory McIlroy sagen Teilnahme am Turkish Airlines Open Turnier zu, das vom 03. bis zum 6. November 2016 im Carya Golf Club in Belek ausgetragen wird

Carya Golf Belek Antalya bei Nacht

(firmenpresse) - Das Golfparadies von Antalya liegt am Rande des Ferienortes Belek, nur etwa 30 Minuten vom Internationalen Flughafen Antalya entfernt. Am langen Strand von Belek reihen sich komfortable Ferien- und Golfhotels, umgeben von schöner Landschaft mit Dünen und Kiefernhainen.

11 hervorragende Golf Clubs gibt es hier und während der Golfsaison im „Winter“Halbjahr muss man sich rechtzeitig um eine Teetime bemühen.



Der bedeutendste Golf Event von Antalya sind die „Turkish Airlines Open“ im November.

Mit einem Gesamtpreisgeld von 7.000.000 Dollar ist dieses Turnier ein wichtiger Teil der European Tour.



In diesem Jahr findet das Turnier, das von entscheidender Bedeutung für die Final Series ist, zum ersten Mal im renommierten Carya Golf Club statt.



Der von Thomson Perrett & Lobb entworfene Carya Golf Course gehört zum luxuriösen Regnum Carya Golf & Spa Resort .



Der Golfplatz wurde durch die klassischen Heidelandschaftsplätze Großbritanniens inspiriert, wo Peter Thomson, der Gründer von Thomson Perrett & Lobb, in den 50er und 60er Jahren ein erfolgreicher Spieler war.



Mehr als 1 Million Heidepflanzen wurden den bestehenden Gebieten der indigenen Heide hinzugefügt. Der spektakuläre Par 72 misst 6.605 m und erstreckt sich über wellige Sandhügel und einen Kiefernhain.

Jedes Loch bietet neue Herausforderungen und erfordert strategische Optionen. Taktische Planung ist gefragt, um von der richtigen Stelle des Fairways das Grün zu erobern.

Die Greens (Tiff Eagle) sind groß, wellig und schnell, manche haben gar mehrere Ebenen um “Greens in Greens” zu schaffen. Die 75 Quarzsand-Bunker sind ein fast dramatisch- visuelles Erlebnis und sehr detailliert.



Bei den diesjährigen Turkish Airlines Open werden 78 Spieler um das Preisgeld von 7 Millionen Dollar kämpfen.



Zur großen Freude von Ahmet Agaoglu, dem Präsidenten des Türkischen Golfverbandes, sagte Tiger Woods zum dritten Mal seine Teilnahme zu. Der 14-facher Major Sieger und ehemalige Nummer Eins Golfer der Weltrangliste spielte eine wichtige Rolle in den ambitiösen Plänen des Türkischen Golfverbandes, diesen Sport in der Türkei zu fördern und dadurch mehr Touristen für die attraktiven Golfplätze der Region Antalya zu begeistern.



Tiger Woods spielte im Turkish Airlines World Golf Finale im Jahr 2012 und belegte den 3. Platz im ersten European Tour Turnier, dem Turkish Airlines Open, im Jahr 2013. Unvergessen ist sein spektakulärer Abschlag auf der Bosporus Brücke, von Asien nach Europa. „Der erste Golfer zu sein, der dass hier tut, ist absolut cool“, sagte er anschließend.



Den Auftakt der Turkish Airlines Open im Jahr 2014 bildeten die nicht minder ungewöhnlichen Abschläge von Sergio Garcia, Henrik Stenson und Lee Westwood hoch über die Ränge des 2000 Jahre alten Theaters von Aspendos.



Für Tiger Woods ist es das zweite Turnier nach seiner Rücken Op und sein drittes Turnier in der Türkei.



Ebenso hat der 27-jährige Rory McIlroy kürzlich seine Teilnahme bestätigt McIlroy nahm schon mit 15 Jahren am Junior Ryder Cup teil und hält zur Zeit Position 3 der Weltrangliste – und es dürfte interessant werden, seinen berühmten “explosiven Abschlag” auf den Fairways des Carya Golf Platzes zu verfolgen.



Laut McIlroy haben die Turkish Airlines Open eine Schlüsselstellung im Golf Kalender „und eins weiß ich, die Jungs freuen sich wirklich darauf”.



Und Antalya freut sich auf Rory McIlroy, Tiger Woods und auf all die anderen phantastischen Profi Golf Spieler, die zum diesjährigen Turkish Airlines Open nach Belek kommen werden.







