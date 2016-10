"Kommissarin Lucas": ZDF dreht 25. und 26. Fall der Krimireihe (FOTO)

(ots) -

"Gladio" und "Löwenherz" heißen die beiden neuen Folgen, die

derzeit in Regensburg und München für die ZDF-Krimireihe "Kommissarin

Lucas" entstehen. Neben Ulrike Kriener in der Titelrolle spielen im

festen Team Michael Roll, Lasse Myhr, Jördis Richter und Tilo

Prückner. Weitere Rollen haben Peter Wolf, Almila Bagriacik, Merlin

Rose sowie Thomas Heinze, Thomas Limpinsel, Jonas Sippel, Shenja

Lacher und andere übernommen. Beide Filme werden von Regisseur Ralf

Huettner inszeniert.



Das Anliegen von Andy Wolf (Peter Wolf) nimmt Ellen Lucas nicht

ernst, als dieser in der Folge "Gladio" (Buch: Daniel Schwarz und

Thomas Schwebel) im Kommissariat auftaucht. Kurz darauf ist der

Verschwörungstheoretiker und Journalist der Hauptverdächtige in ihrem

neuen Fall: Bei einem Brand in Wolfs Wohnung kam eine Person ums

Leben, die sich als Co-Autor seiner Bücher herausstellt. Lucas

erfährt von dem untergetauchten Andy, dass die Regensburger

Neonaziszene Waffen- und Sprengstoffbestände aus einem geheimen

Waffenlager entwendet habe. Dieses sei wohl dem NATO-Programm

"Gladio" aus den 50er Jahren zuzuordnen. Und in Kürze solle in

Regensburg ein Sprengstoffattentat verübt werden. Lucas und ihr Team

müssen klären, ob Wolf eine seriöse Quelle ist oder ein Spinner auf

der Flucht.



In der Folge "Löwenherz" (Buch: Sefan Dähnert und Markus Ziegler)

verbrennt eine Frau in ihrem Auto in der Nähe eines Motels. Für

Kommissarin Lucas ist sofort klar, dass es sich nicht um einen Unfall

handelt. Der Wagen wurde angezündet. Eine erste heiße Spur führt zu

Dr. Alexander Krayenberg (Thomas Heinze), bei dem die Tote regelmäßig

Schönheitsoperationen durchführen ließ. Aber auch der Motel-Besitzer

Marc Pröll (Shenja Lacher) und dessen Bruder Theo (Jonas Sippel), der

mit Trisomie 21 auf die Welt kam, geraten ins Visier der Ermittler.



Als Blut auf dem Parkplatz der Raststätte entdeckt wird, stellt sich

heraus, dass Theo in der Tatnacht eine Auseinandersetzung mit dem

Opfer hatte.



"Kommissarin Lucas" ist eine Produktion der Olga Film GmbH,

München (Produzenten: Arbia-Magdalena Said und Harald Kügler) im

Auftrag des ZDF. Gedreht wird in München und Umgebung sowie in

Regensburg bis 8. Dezember 2016; die Sendetermine stehen noch nicht

fest. Die Redaktion im ZDF hat Wolfgang Feindt.



http://samstagskrimis.zdf.de



http://www.facebook.com/ZDFkrimi



http://twitter.com/ZDFpresse



Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108; pressedesk(at)zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 - 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/kommissarinlucas







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF 64343-0-1-ots.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.10.2016 - 11:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1409873

Anzahl Zeichen: 3210

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF 64343-0-1-ots.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung