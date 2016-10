Fahr away, fahr Festivals

»fahrfahraway« ist die neue, kostenlose Website für Vermittlungen von Mitfahrgelegenheiten zu mehr als 3.000 Festivals und allen Städten europaweit.

fahrfahraway

Berlin, 09. Oktober 2016



Keine Lust, ohne Begleitung zum Rock am Ring, Hurricane oder Haldern Pop zu fahren? Wie lautet noch mal die genaue Anfahrtsadresse für das Maifeld Derby? Oder Bock, ein cooles Festival am Strand in Tisno, Kroatien oder am Kantabrischen Meer in Viveiro, Spanien oder lieber in den Kitzbüheler Alpen zu entdecken?



Das Berliner Startup »fahrfahraway« greift allen Festival-Liebhabern mit über 3.000 Zielen zu großen und kleinen Festivals in ganz Europa unter die Arme.





Was unterscheidet »fahrfahraway« von anderen Mitfahrportalen?

Haben Festivalbesucher erst einmal alle nötigen Infos wie Festivaldatum und -adresse vorab umständlich recherchiert, folgt meist die Ernüchterung: Die meisten Mitfahrangebote bei den gängigen Mitfahrportale enden eben nicht direkt auf dem Park- oder Campingplatz des jeweiligen Festivals, sondern mit viel Glück in einer näher gelegenen Stadt. »fahrfahraway« hingegen führt direkt ans Ziel.



So einfach funktioniert's



Für Mitfahrer:

Startort wählen

Festival oder Zielort/Land eintippen, es werden automatisch Festivals vorgeschlagen

und schon kann die Suche losgehen.



Für Fahrer:

Startort ausfüllen

Festival oder Zielort festlegen

Datum (wird passend zum Festival vorgeschlagen) und Uhrzeit hinzufügen

Individuelle Daten wie Mitfahrpreis, verfügbare Sitze, Stauraum etc. hinterlegen

und ein Klick, dann kann die Anzeige online gehen.





Und das Beste

Es werden keine Gebühren oder Provisionen erhoben – die Nutzung der Website ist sowohl für Fahrer, als auch Mitfahrer komplett kostenlos! Ziel ist es, die Website über Werbung und Kooperationen zu finanzieren.





Besonderheit: Festivalbegleitung

Du würdest zwar gerne zum Melt!, aber Deine Freunde haben keine Zeit oder Lust? Dann mach' einfach ein Kreuzchen bei dem Punkt »Festivalbegleitung« (für Mitfahrer unter »Erweiterte Suche«) und finde nicht nur einen Fahrer bzw. Mitfahrer, sondern auch eine nette Begleitung, die mit Dir zusammen vor der Bühne schwitzt und danach ein kühles Bierchen auf dem Zeltplatz trinkt.







Multilingual

»fahrfahraway« ist aktuell für deutsch- und englischsprachige User verfügbar. Weitere Sprachen folgen bald.





Keine Lust auf Festivals?

Kein Problem, natürlich können auch Mitfahrgelegenheiten ohne Festivalbezug angeboten und gesucht werden.







Gegründet wurde »fahrfahraway« von Thomas Lorber zusammen mit einem kleinen Team aus Entwicklern, Grafikern und Online-Spezialisten in Berlin. Er konnte in seiner bisherigen beruflichen Laufbahn bei Deutschlands auflagenstärkstem Festivalmagazin bereits vielfältige Kontakte zur Festivalbranche knüpfen, woraufhin die Idee für eine speziell auf Musikfestivals zugeschnittene Mitfahrplattform entstand.

Kommentare zur Pressemitteilung