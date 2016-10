Trump, Putin& Co.: National Geographic Channel präsentiert das Special "Gesichter der Macht" ab 5. November (FOTO)

Der National Geographic Channel blickt im November-Special

"Gesichter der Macht" immer samstags ab 21. 00 Uhr hinter die

Kulissen der Machthaber der Moderne



- Auftakt der Dokumentationsreihe "Facing ..." am 5. November kurz

vor den US-Präsidentschaftswahlen mit der Deutschland-Premiere

der Episode über Donald Trump



- Weitere Dokumentationen unter anderem über Wladimir Putin, Teddy

Roosevelt und Saddam Hussein



Anlässlich der 45. US-Präsidentschaftswahlen am 8. November 2016

widmet sich der National Geographic Channel einen Monat lang immer

samstags des 20. und 21. Jahrhunderts.



Wenige Tage vor der Entscheidung über das Amt des wichtigsten

Politikers der Welt präsentiert der National Geographic Channel am 5.

November um 21.00 Uhr die Dokumentation "Facing ..." mit Donald Trump

rund um den umstrittenen republikanischen Präsidentschaftskandidaten,

der bald die Geschicke der Vereinigten Staaten lenken könnte. "Facing

..." gewährt unverschleierte Einblicke in das Leben und Charakter des

streitbaren Geschäftsmanns und Politikers.



Im Anschluss daran präsentiert der National Geographic Channel die

Deutschlandpremiere einer weiteren hochkarätigen Dokumentation über

einen Machtmenschen, der bereits fest an der Spitze einer Supermacht

steht. Ab 21.50 Uhr beleuchtet "Facing ..." die Karriereanfänge und

die politische Gegenwart des ehemaligen KGB-Offiziers Wladimir Putin.



Der 12. November steht ab 21.00 Uhr ganz im Zeichen der

amerikanischen Politik. In "Explorer - Was würde Teddy Roosevelt tun"

fragen sich ausgewählte Experten, wie der von vielen geschätzte und

Zuversicht verbreitende ehemalige US-Präsident Teddy Roosevelt mit

den Problemen der heutigen Zeit umgehen würden. Im Anschluss daran

wird ab 21.50 Uhr in "JFK - Das Geheimnis der dritten Kugel" die



Geschichte des Amateurfilmes beleuchtet, der die Ermordung des

US-Präsidenten John F. Kennedy im November 1963 zeigt. Dabei wird

auch die Frage beantwortet, welche Rolle diese einzigartigen

Filmaufnahmen bei der Aufarbeitung des Attentats spielten.



Am 19. November wird mit Saddam Hussein ein weiterer großer

Machthaber der letzten Jahrzehnte beleuchtet. Ab 21.00 Uhr geht

"Facing ..." der politischen Karriere von Saddam Hussein auf den

Grund, der als einer der brutalsten Diktatoren des 21. Jahrhunderts

gilt. Im Anschluss zeichnet ab 21.50 Uhr die Dokumentation "Die

Wahrheit über Saddam Hussein" ein umfassendes Bild über den

ehemaligen irakischen Staatspräsidenten, in der sowohl Saddams Gegner

als auch seine Verbündeten zu Wort kommen.



Den Abschluss des "Gesichter der Macht"-Specials bildet am Samstag

den 26. November ab 21.00 Uhr die deutsche Erstausstrahlung der

Dokumentation "Hitler und der Papst" in Spielfilmlänge. Bis heute

gilt es unter Gläubigen wie Kirchenkritikern als unverzeihlicher

Fehler Papst Pius' XII., dass er nicht offen gegen den Rassenwahn der

Nationalsozialisten und die Ermordung von Juden und anderen

Minderheiten Stellung bezog. Doch im Verborgenen arbeitet das

Kirchenoberhaupt mit Mitgliedern des deutschen Widerstandes zusammen

und versorgte sie über ein geheimes Netzwerk mit Informationen. Die

Dokumentation zeichnet dieses fast vergessene Kapitel des Zweiten

Weltkriegs nach.



Sendetermine Sonderprogrammierung "Gesichter der Macht" auf

National Geographic Channel:



- Deutsche Erstausstrahlung von "Facing ..." über Donald Trump am

5. November um 21.00 Uhr

- Deutsche Erstausstrahlung von "Facing ..." über Wladimir Putin

am 5. November um 21.50 Uhr

- Deutsche Erstausstrahlung von "Was würde Teddy Roosevelt tun?"

am 12. November um 21.00 Uhr

- "JFK - Das Geheimnis der dritten Kugel" am 12. November um

21.50 Uhr

- Deutsche Erstausstrahlung von "Facing ..." über Saddam Hussein

am 19. November um 21.00 Uhr

- Deutsche Erstausstrahlung von "Die Wahrheit über Saddam

Hussein" am 19. November um 21.50 Uhr

- Deutsche Erstausstrahlung von "Hitler und der Papst" am 26.

November um 21.00 Uhr

- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen

Synchronfassung

- Alle deutschen Erstausstrahlungen im Anschluss auch über Sky

Go, Sky On Demand und mit Sky Ticket verfügbar



