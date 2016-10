TUI fly startet heute mit allen geplanten Flügen

(ots) - TUI fly startet heute, Sonntag 09. Oktober 2016,

mit dem geplanten Flugprogramm. Insgesamt werden heute 114 Flüge

starten und Fluggäste in ihre Urlaubsgebiete und wieder zurück

bringen. Vereinzelt kann es noch zu Verzögerungen kommen. TUI fly

bedauert die Unannehmlichkeiten sehr, die den Fluggästen entstanden

sind und bittet diese um Entschuldigung. Aktuelle Informationen über

die An- und Abflugzeit finden Urlauber unter www.tuifly.com.







