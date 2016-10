"Gut zu wissen": die neue NDR-Wissenschaftsrubrik auf tagesschau24 mit Tim Berendonk / Nachrichten aus Wissenschaft und Forschung ab 11. Oktober (FOTO)

(ots) -

Tim Berendonk präsentiert ab Dienstag, 11. Oktober,

Wissenschaftsnachrichten auf tagesschau24. "Gut zu wissen" heißt die

neue Rubrik. Im Mittelpunkt steht jeweils ein aktuelles Thema aus

Wissenschaft und Forschung, klar und verständlich aufbereitet mit

erläuternden Berichten, Grafiken und ausführlichen

Expertengesprächen. Zum Abschluss jeder "Gut zu wissen"-Sendung

werden die wichtigsten Nachrichten aus der Wissenschaft in 100

Sekunden zusammengefasst. Die zehnminütige Rubrik ist 14-täglich

immer dienstags im Stundentakt zwischen 9 und 20 Uhr auf tagesschau24

zu sehen. "Gut zu wissen" kommt vom NDR und wird dort von den Machern

den Wissenschaftssendung "plietsch." produziert.



"Im Norden sagt man plietsch und meint damit clever und pfiffig.

Mit diesem Anspruch arbeitet die Wissenschaftsredaktion des NDR

Fernsehens, deren Sendungen sich durch ihre Lebensnähe auszeichnen.

Mit diesem Know-how ergänzt der NDR jetzt mit den

Wissenschaftsnachrichten das Programmangebot auf tagesschau24 in

idealer Weise", sagt Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen.



Mit "Gut zu wissen" setzt tageschau24 die im Mai 2016 begonnene

Programmreform fort und bietet noch mehr Hintergrundinformationen.

Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern kommen die vertiefenden und

einordnenden Formate offenbar gut an. Im Schnitt hat tageschau24

täglich 1,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Zeitraum Mai bis

September 2016), das sind 20 Prozent mehr als im vergleichbaren

Vorjahreszeitraum (Mai bis Sep. 2015: 1,43 Millionen Zuschauer

täglich).



Tim Berendonk präsentiert seit 2013 das NDR Wissensmagazins

"plietsch." Unter dem Motto "Tim macht uns plietsch" ist er außerdem

jeden Freitag mit Wissensthemen bei "Mein Nachmittag" im NDR

Fernsehen zu sehen.



