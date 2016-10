Patientenorganisationen und Industrie feiern gemeinsam die 4. Internationale Plasma Awareness Week

(ots) - Die Plasma Protein

Therapeutics Association (http://www.pptaglobal.org/) (PPTA) sponsert

gemeinsam mit ihren Mitgliedsfirmen

(http://www.pptaglobal.org/membership/current-members) die vom 9. -

15. Oktober stattfindende International Plasma Awareness Week

(Internationale Woche der Plasmaspende), die zum Ziel hat:



- Das weltweite Bewusstsein über die Sammlung von Source-Plasma zu

steigern

- Die Beiträge der Plasmaspender zur Rettung von Menschenleben und

zur Verbesserung der Lebensqualität zu würdigen

- Das Verständnis für lebensrettende Plasmaprotein-Therapien und

seltene Krankheiten zu fördern



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161007/416605LOGO



Patientenorganisationen, die die Anwender von

Plasmaprotein-Therapien vertreten, haben ihre Unterstützung zugesagt

und sind bemüht, die Veranstaltung über Internetseiten, Newsletters,

soziale Medien und Öffentlichkeitsarbeit bekannt zu machen. Zu diesen

Organisationen zählen die Alpha-1 Foundation

(http://www.alpha1.org/), GBS/CIDP Foundation International

(http://www.gbs-cidp.org/), die Hemophilia Federation of America

(http://www.hemophiliafed.org/), die Immune Deficiency Foundation

(http://primaryimmune.org/), die Jeffrey Modell Foundation

(http://www.info4pi.org/), die Platelet Disorder Support Association

(http://pdsa.org/), Primary Immunodeficiency UK

(http://www.piduk.org/) und die US Hereditary Angioedema Association

(http://www.haea.org/).



Plasmaprotein-Therapien

(http://www.pptaglobal.org/plasma-protein-therapies), die aus Plasma

stammende Produkte und rekombinante Analoga umfassen, finden Einsatz

bei der Behandlung

(http://www.pptaglobal.org/plasma-protein-therapies/therapies) von

chronischen, lebensbedrohenden Erkrankungen, unter anderem bei

Blutungsstörungen, primären Immundefekten, Alpha-1 Antitrypsin-Mangel



und bestimmten seltenen neurologischen Erkrankungen. Die Therapien

werden ebenfalls in der Notfallmedizin und der Chirurgie angewendet.



"Wir sind sehr froh, die Unterstützung so vieler

Patientenorganisationen zu haben. Ihre Teilnahme ist entscheidend für

die Erreichung unseres Ziels, das Wissen über lebensrettende

Plasmaprotein-Therapien und seltene Erkrankungen zu steigern.

Patienten können über den Austausch persönlicher Erfahrungen

aussagekräftig vermitteln, was es heißt, mit einer seltenen Krankheit

zu leben. Es sind Geschichten wie diese, die uns alle tagtäglich

inspirieren", erklärte Joshua Penrod, PPTA Vice President, Source &

International Affairs.



Plasma ist ein biologisches Material menschlicher Herkunft, das

für die Entwicklung lebensrettender Therapien verwendet wird. Es gibt

über 500 Einrichtungen zur Plasma-Gewinnung (http://www.donatingplasm

a.org/component/storelocator/?view=map&Itemid=166) in Kanada,

Österreich, der Tschechischen Republik, Deutschland, Ungarn und den

USA. Neben der Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften hat die

Mehrzahl dieser Zentren die Zertifizierung durch das International

Quality Plasma Program

(http://www.pptaglobal.org/safety-quality/standards/iqpp) (IQPP)

erlangt, das freiwillige Standardprogramm

(http://www.pptaglobal.org/images/IQPP_ProgramDescription_v2_1.pdf)

der PPTA, welches eine globale Leitlinie für das Branchenziel von

kontinuierlicher Verbesserung mit dem Fokus auf Sicherheit und

Qualität vom Spender bis hin zum Patienten darstellt.



Informationen zur PPTA



Die Plasma Protein Therapeutics Association

(http://www.pptaglobal.org/) (PPTA) ist ein weltweiter

Branchenverband, Er vertritt die privatwirtschaftlichen Hersteller

von Plasmaderivaten und rekombinanten analogen Behandlungen,

allgemein als Plasmaprotein-Therapien bezeichnet, sowie die Sammler

von Source-Plasma, das für die Fraktionierung verwendet wird. Diese

Therapien werden von Millionen von Menschen weltweit genutzt, um

verschiedenste Erkrankungen und ernste gesundheitliche Probleme

(http://www.pptaglobal.org/plasma-protein-therapies/who-needs-plasma)

zu behandeln. Die PPTA verwaltet ebenfalls Standards und Programme,

die zur Gewährleistung von Qualität und Sicherheit der

Plasmaprotein-Therapien, Spender und Patienten beitragen.







Pressekontakt:

William Murray

Director Global Communications

+1.443.458.4669



