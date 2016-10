Neues Video zeigt erschütternde Zustände in Schweinebetrieben von CDU-Bundestagsabgeordneten - PETA erstattet Strafanzeige (VIDEO)

(ots) -

Der Tierrechtsorganisation PETA liegt aktuelles Bildmaterial aus

Schweinemast- und -zuchtbetrieben von drei CDU-Bundestagsabgeordneten

vor. Die Videoaufnahmen zeigen erhebliche Verstöße gegen den

Tierschutz: Zu sehen sind zahlreiche mit Kot verunreinigte verwundete

Tiere, Schweine mit blutig gebissenen Schwänzen, Lähmungen und

anderen Krankheitssymptomen. In sogenannten Kastenständen befinden

sich Sauen, die sich kaum bewegen können. Zudem fanden die Ermittler

eine Kühltruhe voller toter Tiere vor. PETA hat nun Strafanzeige

gegen die Tierhalter und Agrarlobbyisten Johannes Röring, Franz-Josef

Holzenkamp und Josef Rief erstattet. Die Organisation fordert zudem

ein umgehendes Verbot der Massentierhaltung.



"Wenn Tierhalter in die Politik gehen, um Gesetze für sich selbst

zu zimmern, braucht sich niemand über solche Bilder zu wundern", so

Dr. Edmund Haferbeck, Leiter der Wissenschafts- und Rechtsabteilung

bei PETA. "Dieser offensichtliche Interessenkonflikt geschieht auf

Kosten der Tiere."



Alle drei Angezeigten gehören dem Ausschuss Ernährung und

Landwirtschaft des Deutschen Bundestages an, der unter anderem

Gesetzesentwürfe im Bereich Tierschutz berät. Das Eigeninteresse der

Abgeordneten als Unternehmer trifft hier also auf Aufgaben und

Pflichten ihres politischen Amtes für das Allgemeinwohl. So standen

die Funktionäre strengeren tierschutzrechtlichen Bestimmungen stets

kritisch gegenüber, Röring ist als Mitbegründer der "Initiative

Tierwohl" sogar einer der Hauptlobbyisten für nicht verbindliche

Regelungen in der Tierhaltung.



Kranke, verletzte und tote Tiere in Ställen von Bauernfunktionären

Johannes Röring ist Schweinehalter und Präsident des

Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands sowie Vorsitzender des

Fachausschusses Schweinefleisch im Deutschen Bauernverband. Die



aktuellen Bilder von PETA bestätigen Aufnahmen aus dem Jahr 2015 aus

den Ställen des CDU-Politikers, die erst kürzlich veröffentlicht

wurden. Tiere, die kaum laufen können und im so genannten Hundesitz

(der unter anderem ein Anzeichen für schlechtes Stallklima sein kann)

verweilen, Tiere mit hochgradigen Augenentzündungen sowie verletzte

und mit Kratzern übersäte Tiere. Die Schweine fristen ihr Dasein auf

kotverschmierten Spaltenböden aus Beton. In einem Mittelgang fanden

die Ermittler darüber hinaus auch ein totes Schwein, das einfach dort

liegen gelassen wurde.



Ähnliche Missstände herrschen in einem Betrieb in Garthe, der

Franz-Josef Holzenkamp gehört: Tote Tiere auf den Gängen, verwundete

Schweine auf Betonspaltenböden. Holzenkamp ist Mitglied des

Landwirtschaftsausschusses des Bundestags und des QS-Prüfsystems, das

die Qualität von Tierhaltung und Lebensmitteln sichern soll. Er

selbst beteuert, dass hohe Tierschutzstandards im Interesse der

Branche liegen.



Auch Josef Rief ist als Schweinehalter tätig, seine Zucht betreibt

er in Kirchberg an der Iller, Baden-Württemberg. In der Vergangenheit

war er etwa im Bauernverband in Biberach tätig, er ist

stellvertretendes Mitglied im Ausschuss Ernährung und Landwirtschaft.

Rief spricht sich gegen strengere Regeln für Tierhalter aus. Die

Aufnahmen von PETA zeigen auch warum: Ein Teil seiner Schweine ist

mit Wunden übersät, einige Tiere hecheln und die Kühlbox für Kadaver

ist gut gefüllt.



PETA hat bei den zuständigen Staatsanwaltschaften in Münster,

Oldenburg und Ravensburg Strafanzeige gegen alle drei Betriebe

erstattet.



Staatlich finanziertes Tierleid



Jeder Bundestagsabgeordnete erhält monatlich einen festen Betrag

vom Steuerzahler, die sogenannte Abgeordnetenentschädigung. Diese lag

im Herbst 2016 bei 9.327,21 Euro und soll laut Grundgesetz ihre

"Unabhängigkeit sichern". Aufgrund der Tätigkeit als

Bundestagsabgeordneter muss aber kein Landwirt seinen Betrieb

aufgeben. Die Parlamentarier haben ein Recht auf Nebeneinkünfte, die

jedoch angegeben werden müssen.



Nach Informationen von abgeordnetenwatch.de befanden sich im

Zeitraum 2013 bis 2016 ausschließlich Landwirte in den Top 3 der

besten Nebenverdiener, darunter zwei Tierhalter. Röring kam mit

Einkünften zwischen 1,2 und 1,4 Millionen Euro auf Platz 2. Für Rief

reichte es immerhin für Platz 15 (zwischen 255.000 und 470.000 Euro);

Holzenkamp belegte den 25. Platz (zwischen 190.500 und 436.500 Euro).



Teil dieser Einkünfte waren EU-Subventionen, die direkt aus

Steuergeldern finanziert werden. So erhielt die Röring

Landwirtschafts GbR laut Bundesministerium für Landwirtschaft und

Ernährung allein im Jahr 2015 über 32.000 Euro an Subventionen,

darunter fast 30.000 Euro Direktzahlungen aus dem Europäischen

Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL). Dieser soll "einen

wichtigen Beitrag zur Einkommenssicherung und Risikoabsicherung der

landwirtschaftlichen Betriebe" leisten und "als finanzieller

Ausgleich für die weit höheren Umweltschutz-, Tierschutz- und

Verbraucherschutzstandards" dienen. 2014 erhielt Johannes Röring

Direktzahlungen in Höhe von über 22.600 Euro. Auch Josef Rief erhielt

2015 mehr als 15.000 Euro an EU-Subventionen, davon über 12.000 Euro

EGFL Direktzahlungen.



Das alles bietet ein trauriges Bild: Die Abgeordneten verdienen

ihr Geld nicht nur mit Tierleid, sondern erhalten auch noch

stattliche Summen von Steuergeldern, um im Parlament

tierschutzfeindliche Politik zu machen. Als wären die Hunderttausende

von Euro, die sie jedes Jahr umsetzen, nicht genug, bekommen sie

Steuergelder zugeschoben, die eigentlich besser für andere Zwecke

verwendet werden könnten. Und das, obwohl - wie die

Rechercheergebnisse von PETA eindeutig zeigen - diese in keinem Fall

zu besseren Zuständen in den Ställen führen. Das bedeutet nur eines:

Der Politik und der Agrarlobby geht es nicht um Tierschutz, auch wenn

sie es gerne beteuern. Immer mehr Geld in dieses System zu pumpen,

damit Tierhalter bessere Gesetze für sich selbst bestimmen, ist nicht

zielführend.



Die gesellschaftliche Debatte um die Zustände in den sogenannten

Nutztierhaltungsanlagen entflammt immer wieder von neuem. Verletzte

Tiere, Schweine und Puten, die nicht mehr oder kaum laufen können,

Kadavertonnen voller toter Tiere - mit einer erschreckenden

Regelmäßigkeit erschüttern diese Bilder aus deutschen Anlagen die

Verbraucher. Die Industrie und Lobbyvertreter sprechen dennoch gerne

von Einzelfällen, wenigen Ausnahmen oder einem nicht repräsentativen

Bild. Nun beweist die neue PETA-Recherche, dass sogar

Agrarlobbyisten, die Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU sind, zu

solchen "Einzelfällen" zählen.



Diese und weitere Motive können hier heruntergeladen werden:

http://mediathek.peta.de/de/c?id=135



Sendefähiges Videomaterial kann hier heruntergeladen werden:

http://mediathek.peta.de/de/c?id=261



Weitere Informationen:

PETA.de/Undercover-bei-Bundestagsabgeordneten







Pressekontakt:

Interviewkontakt:

Dr. Edmund Haferbeck, Tel.: +49 (0)171/4317387



Kontakt:

Denis Schimmelpfennig, +49 (0)711 860591-528, DenisS(at)peta.de



PETA Deutschland e.V. ist mit über einer Million Unterstützern die

größte Tierrechtsorganisation des Landes und setzt sich durch

Aufdecken von Tierquälerei, Aufklärung der Öffentlichkeit und

Veränderung der Lebensweise dafür ein, jedem Tier zu einem besseren

Leben zu verhelfen.



Wir freuen uns über redaktionelle Berichterstattung.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.



Viele Grüße

Denis Schimmelpfennig



--

Denis Schimmelpfennig

PR-Redakteur



+49 (0)711 860591-528

+49 (0)711 860591-111 (Fax)

DenisS(at)peta.de



PETA Deutschland e.V.

Friolzheimer Str. 3a

70499 Stuttgart



PETA.de/Presse

facebook.com/PETADeutschland



Eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht Stuttgart, VR 202128.



Stoppt Tierquälerei!



Original-Content von: PETA Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

PETA Deutschland e.V. neues-video-zeigt-erschuetternde-zustaende-in-schweinebetrieben-v

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.10.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1409883

Anzahl Zeichen: 8852

Kontakt-Informationen:

Firma: PETA Deutschland e.V. neues-video-zeigt-erschuetternde-zustaende-in-schweinebetrieben-v

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 134 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung