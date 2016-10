Der Tagesspiegel: Lebensmittelhändler Bio Company testet Lieferservice

(ots) - Der Berliner Händler Bio Company testet demnächst

ein Online-Bestellportal mit Lieferservice in Potsdam. "Es soll sich

zunächst um ein Pilotprojekt handeln", sagte Geschäftsführer Georg

Kaiser dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). Bio Company eröffnet in

dieser Woche seine 50. Filiale und ist in Berlin und Brandenburg

Marktführer unter dem Bio-Lebensmittelhändlern.



