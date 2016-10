Der Tagesspiegel: Uber Deutschland plant Essenslieferdienst mit Fahrrädern

(ots) - Der Fahrdienst Uber will in Deutschland künftig

auch Fahrradkuriere beschäftigen - und zwar für seinen

Essenslieferdienst UberEats, der 2017 wohl zuerst in Berlin starten

und Anbietern wie Foodora und Deliveroo Konkurrenz machen soll. Das

sagte Deutschlands Uber-Chef Christoph Weigler dem Berliner

"Tagesspiegel" (Montagsausgabe).



