Lars Enöckl aus Österreich gewinnt “Sea to Sky”

7. Red Bull Hard Enduro Sea to Sky – Kemer, Antalya

Hard Enduro in Kemer

(firmenpresse) - Kemer, ein Ferienort etwa 40 km westlich von Antalya, entwickelt sich Jahr um Jahr mehr zur Wunschdestination für Outdoorsportler.



Dank der reizvollen und vielseitigen landschaftlichen Gegebenheiten hat die Region für Biker, Trekker, Bergsteiger, Paraglider, Tauchliebhaber und Wanderer wirklich einiges zu bieten.



Aus gutem Grund fand daher in Kemer bereits zum 7. Mal der Extrem Enduro Event “Red Bull Sea to Sky” statt.



Die Herausforderungen sind enorm, die Strecke hat es in sich, dazu die tolle Landschaft und das absolute Highlight, der 2.365 m hoch aufragende Olympos (oder Tahtali) Berg in unmittelbarer Meeresnähe.



Gründe genug um die Weltelite der Enduro Rider jedes Jahr wieder nach Kemer zu locken. Auch in diesem Jahr reisten sie aus aller Welt an, aus Austria und Australien, Deutschland und Georgien, Israel , Großbritannien, Holland, Südafrika und natürlich der Türkei, ja sogar aus Peru nahm ein Fahrer teil. Insgesamt sorgten 219 Rider aus 24 Ländern für coole Wettkampfstimmung.



Besonders erwähnt seien die beiden weiblichen Teilnehmerinnen Melissa Bruce aus Australien und Kirsten Landman aus Südafrika, die schon zum zweiten Mal teilnahm. Sie vergleicht “Sea to Sky” mit dem “Roof of Africa” und sagt über Sea to Sky: “ Dieses Rennen hier, das ist alles. Du kannst Spaß haben, Du kannst die Aussicht genießen und die tolle Umgebung. Jeder der Hard Enduro machen möchte, dem kann ich sagen, komm her und mach’ bei Sea to Sky mit.“



Das Rennen besteht traditionell aus drei Teilen, los geht’s mit dem Beach Race, gefolgt vom Forest Race und schließlich die absolute Herausforderung von 0 auf 2.365 m – vom „Meer zum Himmel“.



Der 18 Jahre alte Manuel Lettenbichler (Deutschland) gewann das Beach Race über eine Strecke von 1,3 km sowohl natürlichen Strand als auch künstliche Hindernisse, wie Steinfelder, Brücken und Sandwellen. Sieben Sekunden nach Manuel kam Billy Bolt (Großbritannien) ins Ziel, Dritter wurde Andreas “Letti” Lettenbichler.





Wade Young (Südafrika) gewann das Forest Race, vor Manuel Lettenbichler und Lars Enöckl (Austria). Die Strecke führt über rund 50 km durch die bewaldeten Berge im Hinterland von Kemer.



Am 8. Oktober dann der Höhepunkt – das Mountain Race. Einer der Topkandidaten für das Podium, Wade Young, stürzte 2 km nach dem Start schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden, Er erreichte dennoch den Gipfel, leider nur per Seilbahn.

Als erster erreichte der offensichtlich in jeder Hinsicht bestens vorbereitete Lars Enöckl (Österreich) das Ziel, den 2.Platz belegte Enduro Legende Andreas “Letti” Lettenbichler (Deutschland), Dritter wurde Scott Bouverie (Südafrika).



Eine Medaille ging auch an Kirsten Landman, die im letzten Jahr als erste Frau überhaupt ein Enduro Rennen beendete (obwohl sie Jahre zuvor einen schweren Unfall erlitt) und dieses Jahr den 24. Platz punkten konnte.



Super!



Super Organisation, super Rennen, super Riders, super Location – das ist Kemer!



Photos Ömer Nizam Event Sport Direktor Kemer







http://redbullseatosky.com/



Das Antalya Kongress Büro gehört zur Antalya Promotion Stiftung, eine Non-Profit-Organisation mit der Zielsetzung, das Image von Antalya zu pflegen und zu fördern, Kulturgut der Region zu erfassen und zu bewahren, Informationen zu erstellen und zu verbreiten.

Antalya Kongress Büro ACB

Antalya Kongress Büro ACB

ATSO Binasi

Gazi Bulvari No 531

07100 Antalya

+90 242 314 38 06

Nizamettin Sen



Antalya Kongress Büro ACB

Nizamettin Sen

Antalya

+90 242 314 38 06



