Der Tagesspiegel: Scharfes Plastikteil in Knäckebrot der Aldi-Marke "Trader Joe's" gefunden

(ots) - Ein junger Mann aus dem Landkreis Teltow-Fläming

südlich von Berlin hat ein scharfes und mehr als drei Zentimeter

langes Plastikteil in einer Scheibe "Trader Joes Knusper Knäcke" der

Kette Aldi-Nord gefunden. Das berichtet der "Tagesspiegel"

(Sonntagsausgabe). Der Hersteller, die Dr. Klaus Karg KG aus

Schwabach in Bayern, entschuldigte sich bei dem Mann, sprach von

einem "bedauerlichen Einzelfall" und verzichtete auch Wochen nach

diesem Vorfall auf die Veröffentlichung einer Kundenwarnung oder

einen Rückruf.



Der Bericht samt Fotos: http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/aldi

-marke-trader-joes-mann-beisst-auf-scharfes-plastikteil-in-knaeckebro

t/14659942.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,

Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14602.







Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd(at)tagesspiegel.de





Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Der Tagesspiegel

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.10.2016 - 15:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1409888

Anzahl Zeichen: 1168

Kontakt-Informationen:

Firma: Der Tagesspiegel

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 62 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung