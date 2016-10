neues deutschland: Nordost-LINKE will AfD demaskieren

(ots) - Die Linksfraktion im Landtag von

Mecklenburg-Vorpommern will nach Aussage ihrer neuen Vorsitzenden

Simone Oldenburg nicht im Sammelbecken der AfD fischen, sondern es

trockenlegen. Das sagte sie der in Berlin erscheinenden Tageszeitung

"neues deutschland" (Montagsausgabe). In Mecklenburg-Vorpommern wird

sich die LINKE die Oppositionsbank mit der über 20 Prozent starken

AfD teilen müssen. Die Weiterführung der Regierungskoalition von SPD

und CDU ist dort so gut wie beschlossen. Für die künftige

parlamentarische Arbeit forderte Oldenburg, die AfD ebenso wie die

Regierungsfraktionen an ihren jeweiligen Inhalten zu messen. "Wir

werden die AfD-Abgeordneten mit ihren eigenen Inhalten konfrontieren.

Wir werden bei den Anträgen ganz genau hinschauen und sie bei ihren

Positionen packen." Mit Nachhaken oder Änderungsanträgen könne man

"womöglich die tatsächliche Absicht der AfD offenbaren". Durch diese

Strategie werde sich, so Oldenburg, bald die "Zerrissenheit dieser

Fraktion" zeigen.







Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

neues deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.10.2016 - 15:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1409889

Anzahl Zeichen: 1318

Kontakt-Informationen:

Firma: neues deutschland

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung