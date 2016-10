Endlich ist es da: das FREY MAGAZIN 2016/17

Auf insgesamt 196 Seiten findest du geballte Informationen über die Ernährung, das Training und alles, was es für deinen Erfolg zu wissen gibt.

Jetzt bei FREY Nutrition® erhältlich: das FREY MAGAZIN 2016/17

(firmenpresse) - Nicht nur irgendein Magazin...!



Nur mit ausreichendem Wissen und dem entsprechendem Infomaterial ist es möglich, Nahrungsergänzungen gezielt einzusetzen und optimal miteinander zu kombinieren. Letztendlich hat keiner von uns Zeit zu verschenken und du wärst uns sicherlich nicht böse, wenn du dein Ziel schon in der Hälfte der Zeit erreichen würdest, als eigentlich zu Beginn gedacht - und genau dabei möchten wir dich unterstützen!



Du erhältst von uns nicht nur die besten und ausgewähltesten Nahrungsergänzungsmittel, sondern durch das FREY MAGAZIN auch einen umfangreichen Fundus an Hintergrundinformationen und Fachartikel, um dir den Weg zu ebnen, maximale Erfolge zu erreichen.



Das FREY MAGAZIN ist nicht nur irgendein Magazin, sondern es ist DAS Magazin von FREY Nutrition® schlechthin, welches sich von allen anderen abhebt - und zwar DEUTLICH! Auf knapp 200 Seiten findest du geballtes Wissen und wertvolle Informationen, die es bisher so noch nie gegeben haben.



Mach' was daraus! Wir können dir zwar den Weg aufzeigen und die Tür öffnen, hindurchgehen musst du jedoch selbst! Nutze die von uns bereit gestellten Infos für deinen ganz persönlichen Erfolg!





Was dir das FREY MAGAZIN bietet:

- Insgesamt 196 Seiten!

- Detaillierte Produktinformationen!

- Effektive Einnahmeempfehlungen!

- Ernährungs- und Trainingsinformationen!

- Profi- und Insidertipps aus erster Hand!



Viele Artikel und Studien, wie z.?B.:

- Mit welcher Diät nehme ich am besten ab?

- Wann und wieviele Kohlenhydrate sind sinnvoll?

- Wie hoch sollte die optimale Proteinmenge sein?

- Mit welcher Diät nehme ich am schnellsten Muskelmasse zu?

- Wie kann ich mit Nahrungsfett Körperfett abnehmen?



- Wie kann ich durch Insulin Muskeln aufbauen?

- Wie sieht die optimale Ernährung nach der Pendeldiät aus?

- Was bewirkt die Einnahme von Creatin in einer Diät?

- Welchen Einfluss hat das Krafttraining auf den Grundumsatz?

- Welche Trainingsgrundlagen gelten für ein effektives Training?

- Wie sollte ich das Krafttraining in einer Diät optimal gestalten?

- Wie kann ich die Fettverbrennung im Training steigern?

- Welche Trainingsmethoden sind die effektivsten?

- Welche Intensitätstechniken gibt es und welche sind sinnvoll?

- Wie verbrenne ich am schnellsten und am meisten Fett?

und vieles mehr...







