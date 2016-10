Rheinische Post: Gladbach-Trainer Schubert verteidigt sein Auftreten: "Ich bin kein Roboter"

(ots) - Borussia Mönchengladbachs Trainer André

Schubert will künftig entspannter mit Kritik umgehen. "Ich bin kein

Roboter und arbeite daran, dass ich da cooler reagiere", sagte der

45-Jährige der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Montagausgabe). Früher habe er sich mehr Gedanken über das Bild von

ihm in der Öffentlichkeit gemacht, gab Schubert zu. "Es gab die

Diskussionen über meinen Perfektionismus und darüber, dass ich nie

einen Fehler machen wollte. Da überlegst du dir schon zehnmal, was du

sagst. Von Jürgen Klopp kann man in der Hinsicht viel lernen, nämlich

so zu sein, wie man ist", sagte Schubert. Schubert, der zuvor auch

Cheftrainer in Paderborn und beim FC St. Pauli war, gewährte auch

Einblicke in sein Seelenleben als Trainer. "Ich musste viel

einstecken, das hat auch weh getan. Da sitzt du dann, verdrückst das

eine oder andere Tränchen und fragst dich: Was habe ich gemacht? War

das so schlimm? Das musst du in Ruhe und selbstkritisch analysieren.

Deshalb brauchte ich etwas Zeit, um herauszufinden, ob ich einen Job

in der Bundesliga will", sagte Schubert.



