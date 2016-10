Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu Donald Trump

(ots) - Aus, das war es. Der Mitschnitt aus dem Jahr

2005 dürfte als kumulativer Höhe- und Wendepunkt der bizarren

Wahlschlacht zwischen dem Reality-TV-Star und Hillary Clinton in die

Geschichtsbücher eingehen. Der vulgäre Austausch zwischen Trump und

"Hollywood-Access"-Produzent Billy Bush über eine verheiratete Frau,

die der Milliardär nach eigenem Zeugnis in seiner Villa von Palm

Beach sexuell belästigte, offenbart eine zutiefst gestörte

Persönlichkeit. Dieser Mann gehört nicht ins Oval Office, sondern auf

die Couch eines Therapeuten. So widerlich Trumps unverhohlener

Sexismus ist, der Frauen zu Objekten seiner Begierde degradiert, so

wenig erklärte dies die Brisanz des Videos. Seine Ausfälle gegenüber

Frauen, die in Endlosschleife laufen könnten, sind ausführlich

dokumentiert. Viel verheerender ist in diesem Fall die politische

Dimension seiner Äußerungen, die ihn als Kandidat für das wichtigste

Amt der Welt endgültig disqualifizieren. Als "Star", so prahlte er

gegenüber dem kichernden George W. Bush-Vetter Billy in dem

Mitschnitt, habe er einen Freifahrtschein, Frauen an die Brüste oder

zwischen die Beine zu fassen. Er könne mit Frauen machen, was er

wolle. Damit provoziert Trump die Frage, was er wohl mit der sehr

viel größeren Macht als Präsident der Supermacht USA im Weißen Haus

anstellte? Die meisten Amerikaner wollen niemanden dort sitzen haben,

der mit seinen Bürgern macht, was er will. Trumps halbherzige

Entschuldigung zur Geisterstunde und sein trotziges "weiter so",

verstärken den Eindruck, der Kandidat habe den Ernst der Lage nicht

verstanden. In seinem alternativen Universum glaubt der Narzisst wohl

wirklich, er könne, wie er einem Interviewer im Frühjahr sagte,

mitten in Manhattan jemanden auf offener Straße erschießen, ohne das

dies Folgen für ihn hätte. Das traf vielleicht auf seine gläubigen

Anhänger während der Vorwahlen der orientierungslosen Republikaner



zu, aber nicht auf die Wählerschaft der USA insgesamt. Mit dem harten

Kern der Trumpers allein kann der Rechtspopulist am 8. November nicht

gewinnen. Er braucht Unabhängige und Unentschiedene, zu denen auch

viele konservative Frauen in den Vororten gehören. Spät, viel zu spät

dämmert den Republikanern, dass dieser Kandidat ihnen nicht nur das

Weißen Haus kostet. Trump gefährdet darüber hinaus auch die

konservative Mehrheit im US-Kongress. Das erklärt, warum gleich

reihenweise Abgeordnete in heller Panik aus den Notausgängen laufen.

Gewiss haben einige wie Senator John McCain, der selber schon ins

Visier des Größenwahnsinnigen geraten war, ehrenwerte Motive. Die

meisten müssen sich aber vorhalten lassen, Muslimen- und

Mexikaner-Hetze, die Verhöhnung von Behinderten und eben auch

Frauenhass aus zynischem Machtkalkül hingenommen zu haben. Hillary

Clinton braucht eigentlich nur noch die Ruhe bewahren. Ihre

Email-Affäre und die Wikileaks-Enthüllungen verblassen im Vergleich

zu den Eskapaden Trumps. Je mehr sie dem schrillen Rechtspopulisten

die Bühne überlässt, desto mehr wird sich der unbeherrschte Trump um

Kopf und Kragen reden. Wie vergangene Woche als er sich mitten in der

Nacht in der Fehde mit einer früheren Miss Universe die Finger wund

twitterte. Seine dritte Ehefrau Melania mag ihm vergeben, dass er

während ihrer Schwangerschaft, eine andere Frau sexuell belästigte.

Die meisten Wählerinnen und Konservative, die ihre Werte Ernst

nehmen, werden das am Wahltag nicht vergessen. Für Trump dürfte das

Rennen gelaufen sein.







