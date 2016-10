Die Festtage mit einem Partner verbringen

(firmenpresse) - Jetzt geht sie los, die dunkle Jahreszeit. Die Tage werden kürzer, das Wetter wird unfreundlicher - und was ist dann schöner, als es sich Zuhause gemütlich zu machen, und das am liebsten zu zweit? "Das ist echte Lebensqualität. Es gibt doch im Herbst und Winter kaum etwas Schöneres, als mit dem Partner zu kuscheln, während es draußen stürmt", sagt Nicole Reddig, Gründerin und Geschäftsführerin der Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de). Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen - für eine gemeinsame Zukunft.



Nicole Reddig betont, dass besonders in der Weihnachtszeit, die ja auch bereits in greifbarer Nähe ist, Partnerschaft wichtig sei. "Weihnachten ist das Fest der Liebe. Das möchte doch niemand alleine feiern müssen. Vielleicht ist der Ehegatte verstorben, die Kinder sind in alle Welt verstreut - dann ist der Wunsch, einen Partner an der Seite zu haben, natürlich sehr groß, um an den Festtagen, aber freilich auch weit darüber hinaus Zweisamkeit genießen zu können. Der Mensch ist einfach nicht dafür geschaffen, lange alleine zu sein."



Aber die Partnersuche ist nicht immer leicht, weiß Nicole Reddig aus vielen Gesprächen mit Kunden in den vergangenen Jahren, gerade ab einem gewissen Alter. "Beim Ausgehen trifft man immer weniger Alleinstehende, die zu einem passen, und Internet-Plattformen sind auch keine wirkliche Hilfe. Wie sich regelmäßig herausstellt, sind viele Profile unecht, und die Vermittlung dauert, wenn sie überhaupt erfolgreich ist, sehr lange." Die PV-Exklusiv-Geschäftsführerin betont deshalb, dass sich die Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Partnervermittlung auszahle. Besonders vor dem Hintergrund, dass das Jahresende und damit die Feiertage nicht mehr lange auf sich warten ließen, komme es bei der Partnervermittlung jetzt auf Qualität und Geschwindigkeit an. "In der Regel begleiten wir Menschen auf Partnersuche innerhalb von maximal drei Monaten zum Erfolg. Sehr häufig geht es aber auch wesentlich schneller. Das hängt immer von den Wünschen und dem Charakter ab", sagt Nicole Reddig. Die Zeit sei jetzt also reif, mit einer Partnervermittlung zusammenzuarbeiten, um Weihnachten und Silvester nicht alleine verbringen zu müssen.





Markus Poniewas, Berater bei PV-Exklusiv und seit vielen Jahren erfolgreich in der Partnervermittlung, greift auch noch einmal den Aspekt der Qualität auf. "In Internet-Profilen kann jeder schreiben, was er will, und auch bei Zufallsbekanntschaften gibt es, zumindest zu Beginn, kaum Sicherheit bezüglich der Angaben. Bei PV-Exklusiv ist das anders. Wir kennen jeden Kunden persönlich und besuchen ihn Zuhause. Damit bekommen wir einen Einblick in seine Lebensumstände, können Angaben prüfen und genau analysieren, ob der Mensch überhaupt in unser Profil passt. Wenn das der Fall, dann kennen wir auch seine Vorstellungen und charakterlichen Merkmale und können ihn zielgerichtet mit einem anderen Suchenden zwecks Kennenlernen zusammenbringen."



PV-Exklusiv sei dafür bekannt, Partnervermittlung ausschließlich auf einem hohen Niveau zu betreiben, im Kundenkreis fänden sich Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und andere Menschen mit gehobenen Ansprüchen. Auch das führe zu der schnellen Vermittlungsquote, betont Markus Poniewas. "Wir bringen Menschen zusammen, die wirklich zueinander passen. Sie bewegen sich auf Augenhöhe, das ist unser Anspruch."





Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine in Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Nicole Reddig geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Nicole Reddig und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine "virtuellen" Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

