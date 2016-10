Globale Führungspersonen von Kämpfern und aus der Luftfahrt kommen zum großen GB-Gipfel

Die 16. jährliche internationale Kämpfer-Konferenz findet vom 15.

bis 17. November 2016 im Hilton Bankside Hotel, London, GB statt.

Dieses Jahr werden auf der Konferenz nicht nur die bisher am meisten

geschätzten Teilnehmer begrüßt, darunter General "Hawk" Carlisle,

Kommandeur des Luftkampfkommandos der US-Luftwaffe, sondern auch

Chefs der Luftstreitkräfte aus Nationen wie Spanien, Griechenland und

Nigeria.



Zusätzlich werden dieses Jahr unter anderem folgende leitenden

Offiziere ihr Wissen und ihre Einsichten mitteilen:



- General Javier García Arnaiz, Leiter des Luftstabs, spanische

Luftwaffe

- Marschall Sadique Abubakar, Leiter des Luftstabs, nigerianische

Luftwaffe

- Generalleutnant Christos Vaitsis, Leiter des Luftstabs, griechische

Luftwaffe

- Generalleutnant Jon M. Davis, stellvertretender Kommandeur für

Luftfahrt, Marinekorps der USA



Für eine volle Rednerliste und weitere Details zu den

Präsentationen laden Sie sich die Tagesordnung herunter >

http://www.international-fighter.com/agenda-mc



Zu den Diskussionsthemen für 2016 werden gehören:

F-35-Vorbereitung; Schulung und LVC; Einsatzplanung; Bodenattacken

und Tätigkeiten gegen Aufständische; Modernisierung der Plattformen

der 4. Generation zur Integration mit den kommenden Flotten der 5.

Generation.



Für weitere Informationen zur bevorstehenden internationalen

Kämpfer-Konferenz besuchen Sie http://www.international-fighter.com

oder rufen Sie +44 (0)207 368 1300 an.



Informationen zu Defence IQ



Defence IQ ist eine maßgebliche Nachrichtenquelle für hochwertige

und exklusive Kommentare und Analysen zu globalen Verteidigungs- und

Militärthemen. Defence IQ liefert Interviews und Einsichten, die

direkt von führenden militärischen und industriellen Experten in den



Bereichen Luftabwehr, elektronische Kriegsführung, Panzerfahrzeuge,

Seeverteidigung, Landverteidigung und vielen mehr kommen. Um mehr zu

erfahren, besuchen Sie http://www.defenceiq.com oder rufen Sie uns

unter +44(0)207-368-1300 an.







