Internationale Fachleute erörtern die neuesten Minenwerferfunktionen

(ots) -



Die sechste alljährliche Future Mortar Systems Conference wird vom

25.-27. Oktober 2016 im Kensington Close Hotel, London,

Großbritannien stattfinden.



Die Future Mortar Systems-Konferenz richtet sich an ein

internationales Publikum aus Bedienern, Programmleitern und

Minenwerfersystementwicklern, die zusammenkommen werden, um ihre

gemeinsamen Herausforderungen zu besprechen und praktische

Erfahrungen sowie technisches Wissen auszutauschen.



Die Rednerliste ist mit Fachleuten unter anderem aus Israel,

Australien, Brasilien, Kanada und der Ukraine international besetzt;

somit liefert die Future Mortar Systems erneut eine ganz besondere

internationale Momentaufnahme der aktuellen Fragen, die die

Minenwerferbranche derzeit beschäftigen, und der benötigten Lösungen.



Auf der Rednerliste der Future Mortars für 2016 finden sich:



- Oberstleutnant Danny Oken, israelische Streitkräfte

- Oberstleutnant Al Brown, SO1 Land Concepts, Development, Concepts

and Doctrine Centre des britischen Verteidigungsministeriums

- Oberstleutnant Antonio Piñana, Direktorat für Lehre, Organisation

und Materialien der spanischen Armee

- Generalmajor Timothy McGuire, befehlshabender Vizegeneral, US-

Armee Europa

- Oberstleutnant Gomes Pinto Eduardo, Guarani-F&E-Projekt,

brasilianische Armee

- Oberstleutnant Andrea Bandieri, behördenübergreifende Leitung von

Kommandoeinsätzen, ACOS-Training, Innovation und Interoperabilität,

italienische Streitkräfte



Für weitere Informationen zur Rednerliste und ihren Präsentationen

können Sie hier das vollständige Programm herunterladen >

http://www.future-mortars.co.uk/agenda-mc



Ausführliche Informationen zur anstehenden Future Mortar Systems

Conference erhalten Sie auf http://www.future-mortars.co.uk oder

telefonisch unter +44(0)207-368-1300.





Informationen zu Defence IQ



Defence IQ ist eine angesehene Nachrichtenquelle für hochwertige

und exklusive Kommentare und Analysen zu globalen Themen rund um

Verteidigung und Militär. Sie bietet Interviews und Berichte zu

Luftstreitkräften, Cyberkrieg, Panzerfahrzeugen, Seestreitkräften,

Landesstreitkräften und vielen weiteren Themen, die unmittelbar von

führenden Köpfen aus Militär und Industrie bezogen werden. Wenn Sie

mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.defenceiq.com oder

rufen Sie uns an unter +44(0)207-368-1300.







Pressekontakt:

Rumina Akther

Tel. +44(0)207-368-9442

E-Mail: rumina.akther(at)iqpc.co.uk Die Presse ist zu diesem wichtigen

Branchenforum eingeladen



wenn Sie einen Gratispresseausweis beantragen möchten

senden Sie bitte eine E-Mail an Rumina Akther rumina.akther(at)iqpc.co.uk



