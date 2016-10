Bustour durch Langenfelds Gewerbegebiete mit auswärtigen Maklern und Projektentwicklern

Von den Vorzügen des Standorts Langenfeld konnte sich nun eine Reisegruppe besonderer Art überzeugen. Mehr als 20 interessierte Gäste folgten der Einladung der Langenfelder Wirtschaftsförderung und erkundeten per Bus die Gewerbegebiete der Stadt.

Begrüßung im Gewerbegebiet Am Solpert

(firmenpresse) - Langenfeld ist als Unternehmensstandort so begehrt wie nie zuvor und hat einiges zu bieten. „Unternehmen, die Raum für gute Geschäfte suchen, werden hier fündig“ versichert Heike Schönfelder, Leiterin des Referats Wirtschaftsförderung der Stadt Langenfeld.

Denn neben vielen anderen Vorzügen kann Langenfeld im Gegensatz zu den meisten Städten große Flächen anbieten. „Mehr als zehn Hektar Gewerbefläche sind für ansiedlungswillige Unternehmen sofort verfügbar, baureif und erschlossen. Und ausgestattet mit einem leistungsfähigen Glasfasernetz“, so Schönfelder stolz.

Davon, dass für die Branchenvertreter neben allen Fakten auch der persönliche Eindruck zählt, ist die Wirtschaftsförderin überzeugt und lud daher nun zur Erkundungstour „Erfahrung Langenfeld“ ein.

Nach einer kurzen Begrüßung im Gewerbegebiet Am Solpert startete die einstündige Informationstour per Bus. An Bord gab es umfangreiche Informationen zum Standort Langenfeld und den zur Vermarktung stehenden städtischen Grundstücken.

Bei einem Zwischenstopp im Gewerbegebiet Reusrath Nord-West stellte der Projektentwickler Achim Bassa eines seiner in der Bauphase befindlichen Projekte vor. In seinem Erfahrungsbericht erteilte er dabei der Wirtschaftsförderung ein großes Kompliment. So verstünden sich die Langenfelder Wirtschaftsförderer auch als solche und sorgten für reibungslose Abläufe vor, während und nach erfolgter Ansiedlung.

Danach ging es mit Abstechern durch die bereits bestehenden Gewerbegebiete zurück zum Ausgangspunkt. In der L’Osteria bot sich den Teilnehmenden die Möglichkeit zum Austausch untereinander und mit Restaurantbetreiber Thomas Wentz, der den Gästen das Konzept seines Gastronomiebetriebes präsentierte.

Initiatorin Heike Schönfelder und ihr Team zeigten sich zufrieden. Sie freuen sich nun darauf, einige Teilnehmer bereits in dieser Woche auf der Fachmesse Expo Real in München wiederzusehen, wo Langenfeld am Gemeinschaftsstand des Kreises Mettmann zu finden ist.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.in-zukunft-langenfeld.de/de/gewerbegebiete



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Stadt Langenfeld versteht Wirtschaftsförderung als eine Aufgabe zur Erhaltung und Förderung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Langenfeld sowie zur Bewahrung und Stärkung seiner Wirtschaftskraft.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Langenfeld will die Standortbedingungen für die Wirtschaft festigen und vorantreiben und die Wertschöpfung in der Kommune sowie die Beschäftigung sichern und steigern.

Die Stadt Langenfeld strebt eine zukunftsgerichtete, auf einem ausgewogenen Mittelstand basierende Wirtschaftsstruktur an. Eine Konzentration auf Schwerpunktbereiche ist dabei nicht intendiert.

Die Bestandspflege und damit der Unternehmensservice für die bestehenden Unternehmen ist ein unverzichtbares Handlungsfeld. Die Wirtschaftsförderung setzt sich mit den Wünschen und Erwartungen der ansässigen Unternehmen auseinander und unterstützt sie bei der Lösung ihrer Probleme.

Die Akquisition von Unternehmen soll forciert werden. Hierfür spielen auch attraktive Gewerbestandorte eine wichtige Rolle.

Neu angesiedelte stabile, zukunftssichere Unternehmen sollen mit ihrer Gewerbesteuer zur Sicherung der städtischen Finanzen beitragen. Ein ebenso wesentliches Ziel ist die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen in einem breit gefächerten Berufsfeld. Im Rahmen des verantwortungsbewussten Umgangs mit den Flächenressourcen können aber nicht alle Expansions- oder Ansiedlungswünsche erfüllt werden.

Die Netzwerkbildung sowie die Zusammenarbeit zwischen den relevanten Akteuren genießt einen hohen Stellenwert. Bei der Gewinnung auswärtiger Unternehmen und beim Standortmarketing spielt auch die Einbindung ansässiger Unternehmen als Werbeträger und Vermittler, somit als Standortbotschafter, eine Rolle.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Kerstin Hellhammer Business Events

Leseranfragen:

Stadt Langenfeld (Rhld.)

Referat Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften

Konrad-Adenauer-Platz 1

40764 Langenfeld



Heike Schönfelder

Tel.: 02173 794-5400

heike.schoenfelder(at)langenfeld.de

http://www.in-zukunft-langenfeld.de/



PresseKontakt / Agentur:

Kerstin Hellhammer



Kerstin Hellhammer Business Events

Tel.: 02173 7921245

St. Martinushof 7

40764 Langenfeld

kh(at)kerstinhellhammer.de

http://www.kerstinhellhammer.de



Datum: 09.10.2016 - 17:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1409902

Anzahl Zeichen: 2258

Kontakt-Informationen:

Firma: Kerstin Hellhammer Business Events

Stadt: Langenfeld



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung