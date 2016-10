Wie wird sich die CTR356/2014-Regelung der EMA auf Ihre Lieferkette auswirken?

Selbstverständlich wird die CTR356/2014-Regelung der EMA

Änderungen an der klinischen Studienpraxis nach sich ziehen: Wie

werden Sie diese neuen Bestimmungen erfüllen und neu definieren, wie

das Ablaufdatum auf der Arzneimittelverpackung angegeben wird?



Es ist keine Überraschung, dass die Einführung dieser Bestimmungen

Herausforderungen und geänderte Praktiken mit sich bringt - wie

werden Spezialisten für klinische Lieferketten ihre derzeitige

Strategie ändern und was ist zu tun, um sicherzustellen, dass sie

auch im nächsten Jahr vorschriftenkonform arbeiten? Eine weitere

Frage ist die, welche praktischen Auswirkungen die neue Regelung auf

klinische Lieferketten haben wird und wie flexibel die jeweilige

Umsetzung gestaltet wird.



Angesichts des stark angestiegenen Interesses aus unserer

etablierten Gemeinschaft von klinischen Lieferkettenleitern freuen

wir uns, die 7. alljährliche Clinical Trial Supply Europe zu

präsentieren, eine ausgezeichnete Gelegenheit für Pharma- und

Biotechnologieunternehmen, ihre derzeitigen und künftigen klinischen

Lieferkettenstrategien mit denjenigen von über 150 Kollegen zu

vergleichen, um sicherzustellen, dass sie ihre Verpackungen bereits

im ersten Anlauf korrekt neu gestalten und vorschriftenkonform

bleiben.



Einige führende Köpfe aus dem Bereich der klinischen Lieferkette

werden ihre Erkenntnisse teilen:



- Claudio Lorck, Associate Director Clinical Product Supply EU, QP

Lead, Abbvie

- Alice Stephan, globale klinische Lieferkettenkoordinatorin, Roche

- Thomas Thoma, Beschaffungsleiter klinische Studien, Teva Europe

- Simon Denegri, Nationaler Leiter für Patienten und Öffentlichkeit

und Vorsitzender des National Institute for Health Research

- Lesley Holt, Leiter klinische Vorräte, Mundipharma



>> Das vollständige Veranstaltungsprogramm steht hier zum Download

bereit



bereit (http://www.clinicalsupplyeurope.com/clinical-trial-supply-201

7-agenda?utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_campaign=19291.007-e

xternal-pressrelease&utm_term=19291.007_prnews_pressrelease&utm_conte

nt=text&mac=19291.007_prnews_pressrelease&disc=19291.007_prnews_press

release)



Die Clinical Trial Supply Europe-Konferenz wird vom 23.-25. Januar

in London stattfinden. Das vollständige Pogramm und Einzelheiten zur

Registrierung erhalten Sie auf http://www.clinicalsupplyeurope.com,

telefonisch unter +44-(0)207-036-1300 oder per E-Mail

enquire(at)iqpc.co.uk







