Dambiro ist jetzt Google zertifizierter Händler

Auszeichnung für positives Einkaufserlebnis: Stuttgarter Distributor für namhafte Kosmetika und Parfüms steht für schnelle Lieferung, hervorragenden Kundenservice und faire Preise

(firmenpresse) - Mehr als 4.000 hochwertige Kosmetik- und Wellnessprodukte sowie Parfüms namhafter Hersteller gehören zum Portfolio von dambiro. Der deutsche Exklusiv-Distributor wurde jetzt in das Google Zertifizierte Händler-Programm aufgenommen. Das Google zertifizierte Händler-Gütesiegel soll Kunden helfen, diejenigen Onlinehändler zu erkennen, die ein ausgezeichnetes Einkaufserlebnis bieten.



Stuttgart-Kornwestheim – Monat für Monat strömen unzählige neue Duftwässer auf den Markt. Manchmal kann die Auswahl verwirrend sein. Der Stuttgarter Onlinehändler dambiro setzt deshalb auf eine umfassende Beratung seiner Kunden. Auf der Homepage www.dambiro.de und auch am Telefon werden Besteller über Nuancen, Zusammensetzungen und Inhaltsstoffe von Parfüms und Körperpflegeprodukten informiert. „Jeder soll auf unserer Seite schnell und einfach das zu ihm passende Produkt finden“, erklärt Inhaber Roberto D’Ambrosio das Ziel.

Dabei vertreiben wir Artikel, von denen wir selbst überzeugt sind. Zum Portfolio des gebürtigen Italieners gehören zahlreiche Pflegelinien traditionsreicher italienischer Hersteller. „Wir sind so oft wie möglich vor Ort und spüren persönlich die neuesten Trends und innovativsten Neuerscheinungen in Sachen Wellness und Schönheit auf dem italienischen Markt auf“, so D’Ambrosio.

Zu einem rundum gelungen Einkaufserlebnis per Mausklick gehört für das engagierte achtköpfige Team von dambiro außerdem eine schnelle und – ab einem Bestellwert von 55 Euro – kostenfreie Lieferung. Mehr als 80 Prozent aller dambiro-Sendungen sind bereits am folgenden Tag beim Besteller. Die Zahlung erfolgt sicher und bequem per Rechnung via paypal. Wer im Voraus zahlt, erhält einen zweiprozentigen Sofortrabatt. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht.

Wöchentlich verlassen mehr als 1.000 Päckchen und Pakete die Packstation des Kornwestheimer Unternehmens. Auch in Spitzenzeiten ist Sorgfalt das oberste Gebot: „Nur, wenn die Kunden ihr Päckchen aufmachen und sich freuen, sind wir zufrieden“, so D’Ambrosio, der auf eine langjährige Erfahrung im Onlinehandel blickt. Treue Kunden werden mit Rabattaktionen belohnt. Die dambiro-Vorteile auf einen Blick:



- Schnelle Lieferung

- Nur 3,60 Euro Versand innerhalb Deutschlands

- Versandkostenfrei ab 55 Euro (gilt nicht für Händler)

- Kein Mindestbestellwert

- Bestellung auf Rechnung (über paypal)

- 2 Prozent Skonto bei Vorkasse



Die Vorteile von dambiro überzeugten auch Google: Das Gütesiegel von Google Zertifizierte Händler wird E-Commerce-Websites verliehen, die nachweisbar fristgerecht liefern und einen hervorragenden Kundenservice erbringen. Kunden, die die Website von dambiro besuchen, sehen ein Google Zertifizierte HändlerGütesiegel und können darauf klicken, um weitere Informationen aufzurufen.

Google zertifizierte Händler ist völlig kostenlos für Käufer und für Onlineshops. Das Programm unterstützt Onlineshops wie dambiro dabei, neue Kunden zu gewinnen, ihren Umsatz zu steigern und sich vom Wettbewerb abzuheben, indem sie über das Gütesiegel auf der Website ihren ausgezeichneten Service dokumentieren.

„Wir sind stolz auf das Zertifikat“, erklärt D’Ambrosio. „Es ist eine Auszeichnung für das gesamte Team, das Tag für Tag sein Bestes gibt, unsere Produkte von Stuttgart-Kornwestheim aus in die Welt zu schicken.“ D’Ambrosio sieht sich in seinem Konzept bestätigt: „Wir können als Händler nur bestehen, wenn wir erstklassige Artikel und dazu einen hervorragenden Kundenservice anbieten.“ Ein fairer Umgang mit Kunden sei das oberste Gebot.

Besteller erhalten einen Zusatzvorteil: Wenn sie bei einem Google Zertifizierten Händler einkaufen, können sie den kostenlosen Käuferschutz von Google in Anspruch nehmen. Falls Probleme mit dem Kauf auftreten, können sie Google um Unterstützung bitten. Google erarbeitet dann gemeinsam mit dambiro und dem Kunden eine Lösung für das Problem. Für bestimmte Käufe bietet Google sogar einen lebenslangen Käuferschutz von bis zu 1.000 Euro an. „Das Wort Probleme möchten wir aber aus dem Wortschatz unserer Kunden streichen“, so D’Ambrosio.



Das Unternehmen

dambiro vertreibt als offizieller deutscher Exklusiv-Distributor mehr als 4.000 Kosmetik- und Wellnessartikel sowie Parfums vor allem namhafter italienischer Marken. Zum qualifizierten Kundenservice des Unternehmens gehört die schnelle, reibungslose Lieferung der gewünschten Produkte. Außerdem wird das umfangreiche Sortiment ständig den aktuellen Trends angepasst.



Datum: 09.10.2016

Sprache: Deutsch

