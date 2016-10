taz: taz-Kommentar von Richard Rotherüber ein Verbot von Diesel- und Benzin-Autos

(ots) - Wer sich keine ambitionierten Ziele setzt, wird nie

besser. Das gilt in der Wirtschaft, in der Schule, beim Sport - und

in der Politik. Das Ziel, ab dem Jahr 2030 in der Europäischen Union

nur noch emissionsfreie Autos neu zuzulassen, ist so ein

ambitioniertes Ziel. Selbst der deutsche Bundesrat unterstützt dieses

Ziel; er fordert beileibe aber kein Verbot von Diesel- und

Benzinfahrzeugen, wie in einen entsprechenden Beschluss

hineininterpretiert wird. Gleichwohl bleibt das Ziel ein hehres, denn

ohne eine Verkehrswende kann europäischer Klimaschutz nicht gelingen.

Ob ein schnelles Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, wie

von Umweltschützern gefordert, der richtige Weg ist - darüber muss

gestritten werden.



Einerseits wäre ein solches Verbot ein starkes Signal an die

Verbraucher und an die Autoindustrie, deren Image durch Betrügereien

bei der Abgasreinigung von Dieselautos schwer geschädigt ist. Wenn

schon motorisierte Individualmobilität, dann nur noch mit Elektro-

oder Brennstoffzellenautos, die ihren Treibstoff aus regenerativen

Quellen beziehen können.



Andererseits klingt das zu schön, um wahr zu sein. Bislang gibt es

keine E-Autos, die es im Preis-Leistungs-Verhältnis mit

Verbrennerfahrzeugen aufnehmen können. Zumal deren Motoren immer

effizienter wurden (leider macht Größe diesen Effekt zunichte). Viele

Verbraucher wollen aber auf ihre Standards, insbesondere bei

Reichweite und Tankzeit, nicht verzichten. Deshalb sind die E-Autos

Ladenhüter, trotz staatlicher Förderung.



Über 42 Millionen Autos gibt es allein in Deutschland: Sollten sie

alle in den nächsten 25 Jahren durch E-Autos ersetzt werden,

entstehen neue (Umwelt-)Probleme, deren Ausmaß noch gar nicht

abzuschätzen ist. Irgendwo müssen die Rohstoffe für die riesigen

Batterien herkommen, und irgendwo müssen sie entsorgt werden. Vor



einigen Jahren noch galten Biokraftstoffe als Weg in die Zukunft. Die

Folgen waren fatal.







