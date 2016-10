Mitteldeutsche Zeitung: zu Elektromobilität

(ots) - Deutschland schlösse sich mit solchen Plänen etwa

dem norwegischen Vorhaben an. Oslo will bereits ab 2025 nur noch

emissionsfreie Kraftfahrzeuge zulassen - Pkw, Busse und leichte

Nutzfahrzeuge. Was wiederum für Norwegen unproblematischer umzusetzen

sein dürfte, denn das Land ist bereits heute ein Elektroauto-Paradies

- mit guter Infrastruktur, staatlicher Lenkung und niedrigeren

Strompreisen als hierzulande. Deutschlands Nachholbedarf liegt aber

nicht nur in der unattraktiven Infrastruktur etwa bei

Ladestationen. Unser Land wird seine komplette Verkehrs- und

Transportstrukturen umbauen müssen. Das trifft dann auch öffentlichen

Nahverkehr und Speditionen. Wer nur Pkw zu Umweltschutz

verpflichtet, denkt zu kurz. Dies anzuerkennen, gehört ebenso mit zu

ökologischer Nachhaltigkeit.







