WAZ: Die Sehnsucht nach Zeit

- Kommentar von Frank Meßing zu Überstunden

(ots) - Rekordzahlen bei der Beschäftigung, hervorragende

Daten bei der Wirtschaftsentwicklung. Glaubt man allein den

Statistiken, geht es Deutschland richtig gut. Der Boom hat aber auch

seine Schattenseiten: Überstunden, Stress, arbeitsbedingte

Krankheiten und Erschöpfung. Alarmsignale, die Unternehmen und

Gesellschaft ernst nehmen sollten.



Die Zahl 43,5 in der neuesten Studie bildet ja nur die

durchschnittliche Wochenarbeitszeit ab. Viele werden also noch mehr

als fünf Überstunden pro Woche absolvieren müssen. Hinzu kommen

Arbeit am Wochenende und Erreichbarkeit nach Feierabend. Die Kluft

wird immer größer: Wer einen Job hat, wird zunehmend überfordert. Wer

zum Heer der Langzeitarbeitslosen zählt, hat dagegen kaum noch

Chancen.



Viele Unternehmen sind inzwischen so schlank aufgestellt, dass sie

Geringqualifizierten überhaupt keine Stellen mehr anbieten. Ihre

verbliebenen Beschäftigten dagegen leiden unter Leistungsverdichtung,

müssen immer mehr, immer schneller und immer länger arbeiten - und

zwar nicht nur bei Auftragsspitzen. Viele Arbeitnehmer sehnen sich

inzwischen nur noch nach einem: Zeit.







