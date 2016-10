Webinar von Christoph C. Cemper: Das Google Pinguin (Penguin) Update 4.0 ist da - Erkenntnisse und Ausblick!

Aktuelles Webinar von Christoph C. Cemper zum Thema "Das Google Pinguin (Penguin) Update 4.0 ist da - Erkenntnisse und Ausblick!"

(firmenpresse) - In seinem fast 100-minütigen hochwertigen Webinar hat Christoph C. Cemper (Anbieter der LinkResearchTools) für fast 400 Teilnehmer im bisher größten SEO-Webinar im deutschsprachigen Raum sein Know-How zum aktuellen Google Pinguin (Penguin*) Update 4.0 preisgegeben.



Danach sind Content und Links (wie auch nach neuesten Google-Statements) nach wie vor für Google die entscheidenden Faktoren für das Ranking!



Google hat auf den Echtzeit"-Pinguin umgestellt - Spider-Ergebnisse werden somit laufend verarbeitet, Ergebnisse werden realtime verarbeitet.



Bedeutet das: Bekomme ich ein paar neue Backlinks und bekommt Google davon mit, wird meine Website im Zusammenhang mit dem Pinguin neu eingestuft? Ja!



Mit dem permanenten Pinguin ist nun auch ein permanenter Disavow notwendig!



Google Pinguin ist mit 4. "more granular", d.h. feiner bzw. sanfter, geworden und reagiert genauer z.B. nur für betroffene Unterverzeichnisse.



Link zum Artikel zur Besprechung des Webinars von Christoph C. Cemper zum Thema "Das Google Pinguin (Penguin) Update 4.0 ist da - Erkenntnisse und Ausblick!": http://www.complex-berlin.de/modules.php?name=SEO-News&file=article&sid=1147



Neue schnell wirksame Strategie bei Problemen: "link quality" bei schlechter Bewertung durch Google mit guten Links "verwässern"!



Frage: Sind beim Pinguin 4.0 eigentlich nur bzw. negativ überwiegend Keyword-Links mit harten Ankertexten betroffen oder spielen auch Brand-Verlinkungen eine wichtige Rolle?



Harte Ankertexte sind nicht automatisch schlecht, Brand-Verlinkungen können auch negativ wirken.



Reputation management wird schwerer - Massen-Links sind auch hier nicht mehr erfolgreich.



Frage: Gibt es neue Erkenntnisse zum Thema 301,302 und 307-Redirects?



Stand von Ende August 2016: 302 scheinen die stabilsten zu sein, 301 Redirects scheinen mit der Zeit an Stärke abzunehmen, 307 nicht so stabil wie 302 (Cemper selbst stellte deshalb von 301 auf 302 um - von Google wird aber immer noch empfohlen, die alte Domain mit 301 auf die neue Domain zu linken).





(Link zu eingebundenen Youtube-Videos zum Thema SEO: http://www.complex-berlin.de/modules.php?name=Video-Links



Frage: Sind Links in Katalogen grundsätzlich schlecht? Ja!



Backlinks von ausländischen Websites? Gibt es Erkenntnisse darüber, ob bei Pinguin 4.0 diese Links eine besondere oder wichtigere Rolle spielen? Nein !



Wichtig: Sogenannte "Canonical-Links", d.h. Links von per canonical umgelenkten Seite, zählen!



Frage: Wie lange zählt ein Link z.B. von einer neu in robots-txt gesperrten Seite? Das weiß keiner!



Große Diasvow-Datei - alles zusammen einreichen oder besser einteilen? Schrittweise - riskanteste am Anfang entfernen und dann senden und so Schritt für Schritt weitermachen!



Schlussaussage von Christoph C. Cemper: SEO ist über die Jahre unfassbar komplex geworden !



(* In der Regel wird statt "Pinguin" der Begriff "Penguin" verwendet - in der Besprechung des Webinars von Christoph C. Cemper bleiben wir aber bei dem von ihm verwendeten Pinguin.)



Ein tolles Webinar / Seminar / Forum zum aktuellen SEO!



Zum Google Pinguin Update 4.0 / Google Penguin Update 4.0



