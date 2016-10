Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu: VfB Stuttgart

(ots) - Der neue Vereinschef Wolfgang Dietrich und seine

Helfer werden ab sofort nicht an Worten gemessen werden, sondern an

Taten und Ergebnissen. Es herrscht akuter Handlungsbedarf. Das

einstige Renommierstück des VfB, die Nachwuchsarbeit, hat an Qualität

und Reputation eingebüßt, die Scouting-Abteilung braucht eine

effizientere Struktur und zeitgemäße Neuausrichtung. Die

Ausgliederung der Profifußballer in eine Aktiengesellschaft bleibt

eine Frage der Zukunftsfähigkeit.







