SCHILLER LIVE – In Mannheim für Best Ager und mehr

Schiller Live in Mannheim zu erleben ist ein Highlight ohnegleichen. Auf seiner Tournee durch Deutschland und der Schweiz hat er in Mannheim in der SAP-Arena zum ersten Mal ein Konzert gegeben.



Über sieben Millionen verkaufte Alben, ausverkaufte Tourneen und zahlreiche Auszeichnungen – SCHILLER ist Deutschlands Elektronik-Künstler Nummer Eins.

(firmenpresse) - Er ist internationaler und der Meister des Global Pop. Weltberühmt ist sein Musikprojekt SCHILLER vielleicht gerade deshalb, weil Christopher von Deylen findet, dass Personenkult viel zu sehr vom Abtauchen in die Welt seiner emotionalen Töne ablenkt. Seine letzten Alben wie „Opus“ und „Symphonia“ wurden in über 26 Ländern veröffentlicht. Wie populär Schiller ist, zeigt, dass Hollywood-Ikone Sharon Stone auf ihn aufmerksam geworden ist. Sie bat den Künstler einen ihrer Texte zu vertonen. Daraus ist eine einfühlsame Ballade „For You“ entstanden, die jeden verzaubert.

Musikalische Emotionen werden von ihm verkörpert und dies war in der SAP Arena am 7. Oktober 2016 deutlich zu erleben und zu spüren. Eine atemberaubende Reise aus Licht und Klang und im Gepäck hat er neben den Werken aus seinem neuen Album „Future“ auch viele Klassiker aus 17 Jahren Schiller. Auf seiner Expedition in die Zukunft begleiten ihn viele neue Stimmen wie Keta Jo McCue, Thomas Tawgs Salter, Arlissa, Emma Hewitt und Christina Scabbia.



Wenn Punkt 20 Uhr das Konzert beginnt mit einem einzigartigen Klang und atemberaubenden Lichteffekten ist jeder im Publikum berührt. Es sind nicht nur die Best-Ager, die im Publikum sitzen. Viele der jüngeren Generation haben seine Musik für sich entdeckt und lieben sie. Es ist ihm gelungen mit seiner Musik viele Altersgruppen anzusprechen, was sicherlich nicht jedem Künstler und Musiker gelingt.

Das Publikum lässt sich von seinen Stücken bezaubern aber als er anfängt sein Top-Hit „Once Upon A Time“ zu spielen, ist es aus mit der Ruhe. Die Leute stehen von ihren Sitzen auf, schwingen, tanzen und klatschen begeistert mit. Das einzigartige Lichterspiel mit den wunderbaren Effekten tut noch ein Übriges dabei, die Stimmung anzuheizen. Bis zum Schluss begeistert er das Publikum mit seiner Musik und seinem Lichteffekten ein und als das letzte Lied erklingt, hört der Beifall mit Standing Ovation fast nicht mehr auf. Erst als die Lichter in der SAP-Arena angehen geht ein begeistertes Publikum voller Emotionen nach Hause und freut sich auf ein „Willkommen in der Zukunft“.





Die Tournee wird organisiert von Semmel Concerts, ein Veranstaltungsunternehmen, welches seit über zehn Jahren in Deutschland führend ist. Best-Ager, die SCHILLER LIVE erleben möchten, sollte sich schnellstmöglich Tickets kaufen, um das fantastische Konzert mit zu erleben.



http://www.50pluslifestyle.wordpress.de



Beratung, Lifestyle, Content-Marketing und Online Presse für Best Ager mit exklusiven Reiseangeboten, denn 08/15 kennt BestAgePartners nicht. Für das beste Alter, die beste Zeit des Lebens und für die beste Zeit des Jahres. Alles, das was ab 50plus gut tut.

BestAgePartners

BestAgePartners

Silke Ruge

Ostpreussenstr. 11

67125 Dannstadt-Schauernheim

info(at)bestageholidays.de

www.bestageholidays.de



Firma: BestAgePartners

Ansprechpartner: Silke Ruge

Stadt: Rhein-Neckar-Region

Telefon: 0152-28768143



