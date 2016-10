Weser-Kurier:Über die Entscheidung im US-Wahlkampf schreibt Thomas Spang:

(ots) - Aus, das war es! Der Mitschnitt aus dem Jahr 2005

dürfte als Höhe- und Wendepunkt der bizarren Wahlschlacht zwischen

dem Reality-TV-Star und Hillary Clinton in die Geschichtsbücher

eingehen. Der vulgäre Austausch zwischen Donald Trump und

Hollywood-Produzent Billy Bush über eine verheiratete Frau, die der

Milliardär nach eigenem Zeugnis in seiner Villa sexuell belästigte,

offenbart eine zutiefst gestörte Persönlichkeit. Dieser Mann gehört

nicht ins Oval Office, sondern auf die Couch eines Therapeuten. So

widerlich Trumps unverhohlener Sexismus ist, der Frauen zu Objekten

seiner Begierde degradiert, so wenig erklärt dies die Brisanz des

Videos. Verheerender ist in diesem Fall die politische Dimension

seiner Äußerungen, die ihn als Kandidat für das wichtigste Amt der

Welt endgültig disqualifizieren. Spät, viel zu spät dämmert den

Republikanern, dass dieser Kandidat ihnen nicht nur die Aussicht auf

die Rückkehr an die Macht im Weißen Haus kostet. Wenn Konservative

wegen Trump nicht wählen gehen, leiden darunter alle anderen

republikanischen Kandidaten. Jenseits eines Wunders dürfte seit

Sonnabend das Rennen für Trump gelaufen sein.







