Anwalt Fotorecht - Kompetenz bei Abmahnungen und Verträgen: Soforthilfe durch Fachanwalt!

Der Münchner Rechtsanwalt B.Reininger betreut mit seiner neuen KANZLEI REININGER deutschlandweit Unternehmen und Private, die rechtliche Unterstützung bei der Nutzung von Fotos im Internet brauchen.

(firmenpresse) - Fotografien und Bilder sind zum zentralen Bestandteil unserer Kommunikation geworden. Nicht nur die privaten Websites und der Facebook-Account müssen täglich mit neuen Bildern "gefüttert" werden, auch die Firmen-Websites benötigen immer wieder aktuelle Bilder, um die Produkte und Leistungen der Unternehmen zu präsentieren. Ein einzelnes Foto ist in der Lage, Stimmungen und Einstellungen zu Personen, Unternehmen oder auch ganzen Ländern zu beeinflussen. Manipulierte und originale Fotografien werden nicht zuletzt in der Berichterstattung eingesetzt und transportieren Botschaften, die globale politische und wirtschaftliche Auswirkungen haben können. Mit der massenhaften Nutzung im Internet, kommt es auch zu vielfältigen Rechtsverletzungen und Abmahnungen. Das Fotorecht entwickelt sich zunehmend zu einem eigenständigen Rechtsgebiet im Spannungsfeld zwischen Urheber- Medien- und Presserecht. Das sieht man auch an der zunehmenden Nachfrage nach einem Anwalt für Fotorecht. Welche Rechte müssen bei der Herstellung und beim Erwerb von Fotografien beachtet werden? Verfüge ich oder mein Unternehmen über alle notwendigen Rechte zur Nutzung auf den sozialen Plattformen? Darf ich die Fotografien digital bearbeiten und verändern? Das einfache Auffinden von passenden Fotografien durch Suchmaschinen, die leichte Verfügbarkeit von Fotografien durch Copy & Paste oder durch Verlinkungen, führt oftmals zu Sorglosigkeit im Umgang mit den Rechten anderer. Betroffen können nicht nur die Fotografen als Urheber, oder Rechteinhaber (z.B. Bildagenturen) sein, sondern auch abgebildete Personen, deren Einwilligung in eine Veröffentlichung fehlt. Als Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht ist Rechtsanwalt B. Reininger insbesondere auf alle Fragen des Fotorechts, auf die Gestaltung und Überprüfung von Lizenzverträgen, sowie die Hilfe bei Abmahnungen spezialisiert.













Die KANZLEI REININGER ist eine junge, spezialisierte Anwaltskanzlei in München. Rechtsanwalt Bernhard Reininger bietet als Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht Expertise in allen Bereichen des Urheberrechts, insbesondere des Fotorechts und Filmrechts, des Presserechts und Persönlichkeitsrechts, des Unternehmensschutzes bei Rufschädigung durch öffentliche Äußerungen, des Entertainmentrechts und des Kunstrechts. Der Schutz kreativer Leistungen und Werke - des geistigen Eigentums - ist Schwerpunkt dieser Kanzlei. Dies findet auf der Ebene der Beratung, der Erstellung angepasster Lizenzverträge, als auch bei der konsequenten Verteidigung im Falle von Urheberrechtsverletzungen statt. Rechtsanwalt Reininger vertritt Sie bundesweit vor Gericht, an Amts- Land- und Oberlandesgerichten. Die KANZLEI REININGER kümmert sich aber auch um Internet-Abmahnungen, z.B. wegen des Vorwurfs des Filesharing und bietet hier kompetente Hilfe.

Ein weiteres Kompetenzfeld der KANZLEI REININGER ist das Arbeitsrecht. Die Gestaltung von Arbeitsverträgen und des Kündigungsrechts stehen hierbei im Fokus. Selbstverständlich sind Sie mit allen arbeitsrechtlichen Problemen in der KANZLEI REININGER willkommen und werden ausführlich und zielgerichtet nach Ihren Wünschen beraten und vertreten.





KANZLEI REININGER

Freibadstraße 30, 81543 München

KANZLEI REININGER

Bernhard Reininger

München

089 45 22 70 85



