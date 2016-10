Südwest Presse: Kommentar zum Terroralarm in Chemnitz



Normaler Wahnsinn

(ots) - Die Dschihadisten, die nahezu auf der ganzen Welt

Bomben zünden, Köpfe abschneiden oder anderweitig Blut vergießen,

betrachten auch Deutschland als Ziel. Das ist zwar keine Neuigkeit,

es ist aber doch sinnvoll, sich diese bittere Tatsache auch dann ab

und an vor Augen zu halten, wenn nicht gerade in allgemeiner Hysterie

ein Verdächtiger gesucht wird. Der Terrorismus gehört zu unserer

Zeit, und wir sind Ziel. Es wird wieder Anschläge geben, auch bei

uns. Menschen werden sterben. Man kann das nicht verhindern - weder

die Polizei, noch die Geheimdienste, noch die Sozialarbeiter in den

Präventionsprogrammen. Man wird auch nicht verhindern, dass der IS

sein zweites großes Ziel erreicht: die Spaltung unserer Gesellschaft.

Man kann auf Facebook zuschauen, wie das funktioniert, wie Idioten

Hass gegen Syrer säen, weil sich unter hunderttausenden Flüchtlingen

auch Verbrecher und Terroristen verstecken. Als Bürger kann man das

alles nicht verhindern. Man kann nur mit Gelassenheit die Tatsachen

betrachten. Ein Beispiel: 562 Spreng- und Brandvorrichtungen wurden

vergangenes Jahr bei Neonazis gefunden. Deutschland brauchte keine

Syrer, um Terror kennenzulernen.







