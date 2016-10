RNZ: Rhein-Neckar-Zeitung zu Chemnitz

(ots) - Dass es bisher in Deutschland zu keinem

Anschlag wie in Paris oder Brüssel kam, ist zum Großteil den

Ermittlungsbehörden zu verdanken - wobei sie sich im vorliegenden

Fall jedoch die Frage gefallen lassen müssen, wieso der Verdächtige

entkommen konnte. Nichtsdestotrotz scheint die Terrorabwehr ganz gut

zu funktionieren. Schon deshalb besteht kein Grund zur Panik. Sondern

zu Vorsicht und Besonnenheit. Umgekehrt kennen die Terroristen die

Schwachstellen einer offenen Gesellschaft nur zu gut. Ein illegal

eingereister Syrer als Terrorist wird zweifelsohne dazu beitragen,

Flüchtlinge unter einen Generalverdacht zu stellen, zu polarisieren

und die Gesellschaft weiter zu spalten - genau das, was der IS und

andere wollen. Man sollte ihnen nicht diesen Gefallen tun.







