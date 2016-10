BERLINER MORGENPOST: Es passt noch nicht / Leitartikel von Jens Anker

(ots) - Das hört sich vielversprechend an: Rot-Rot-Grün

will in Berlin gut regieren und einen Umgang auf Augenhöhe pflegen.

Nach den ersten beiden Koalitionsgesprächen zwischen SPD, Linken und

Grünen ist jedoch ein Knirschen zu vernehmen. In der Sache kommen die

Beteiligten nicht so recht weiter. Man habe noch keine gemeinsame

Plattform gefunden, räumte der Regierende Bürgermeister Michael

Müller (SPD) ein. Dabei stehen alle drei Verhandlungspartner unter

Druck. Schaffen sie es nicht, ein Regierungsbündnis zu schmieden und

schnell und spürbar etwas in der Stadt zu verbessern, könnte es

vorbei sein mit dem Neustart, noch bevor er begonnen hat. Gefragt ist

eine Koalition, die die Probleme praktisch in Angriff nimmt. Ob das

mit Rot-Rot-Grün in Berlin gelingt, steht noch nicht fest. Dazu fehlt

bislang die Überzeugung.



Der ganze Leitartikel unter http://www.morgenpost.de/meinung/artic

le208380855/Bei-den-Koalitionsverhandlungen-passt-es-noch-nicht.html







