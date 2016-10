Rheinische Post: Skandal mit Ansage



Kommentar Von Kirsten Bialdiga

(ots) - Niemand kann behaupten, er sei überrascht. Dass

Donald Trump Frauen verachtet, ist lange bekannt. Mehrfach fiel er in

der Vergangenheit durch Entgleisungen auf. Noch während des Rennens

um die Präsidentschaftskandidatur beleidigte er öffentlich eine

Fernsehmoderatorin: "Aus ihren Augen kam Blut, Blut kam aus ihr

heraus . . . wo auch immer." Aus Sicht seiner republikanischen

Parteifreunde waren die vielen diskriminierenden Äußerungen aber

offenbar nur Kavaliersdelikte - genauso wie all die anderen

populistischen Ausfälle, die sich Trump erlaubte. Sie änderten nichts

daran, dass die Republikaner Trump für befähigt hielten, das Amt des

US-Präsidenten zu übernehmen. Das ist der eigentliche Skandal. Erst

jetzt, nach dem jüngsten Skandal-Video, sieht es so aus, als hätten

die Republikaner begriffen, wer Trump eigentlich ist. Nicht nur viele

Parteifreunde wenden sich von ihm ab, auch Parteispender ziehen sich

zurück. Viele geben die Wahl für die Republikaner verloren. Der Fall

Trump zeigt, wie es ausgehen kann, wenn Populismus politische Inhalte

ersetzt.







