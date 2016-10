Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Verbot von Diesel- und Benzin-Pkw

(ots) - Der Wunsch nach alternativen und damit sauberen

Antrieben ist richtig. Fossile Brennstoffe sind endlich, die

CO2-Belastung muss dringend reduziert werden. Doch ob E-Autos das

Allheilmittel sind, ist massiv zu bezweifeln. Zum einen kommt der

für diese Mobilität notwendige Strom derzeit noch zu weit mehr als 60

Prozent aus umweltverpestenden Braunkohlekraftwerken oder im

europäischen Umland angesiedelten, häufig unsicheren Atommeilern. Das

trägt kaum dazu bei, E-Mobile mit einem Öko-Siegel zu belohnen. Auf

der anderen Seite fehlt es bislang vor allem noch an der

Infrastruktur, um das Laden für alle - auch in der City - zu

ermöglichen. Wer jetzt voreilig beschließt, von 2030 an keine Pkw

mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen, der muss Pläne auf den

Tisch legen, wie diese Idee in der Praxis umgesetzt werden kann. Und

sich auch zum Lkw- und Schiffsverkehr äußern. Eine vernünftige

Mischung aus E-Antrieben, Hybrid-Fahrzeugen und Diesel- oder

Benzinautos, gesteuert durch Steuermodelle, ist jedenfalls besser,

als ein radikales Verbot.







